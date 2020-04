Une nouvelle souche de mutation du coronavirus pourrait menacer le développement d’un vaccin – .

Une nouvelle étude sur les coronavirus indique qu’une souche du virus de l’Inde a manifesté la première mutation significative qui pourrait entraver la recherche sur les vaccins.

D’autres scientifiques qui ont suivi les changements génétiques du virus qui provoquent COVID-19 ont précédemment déclaré que les mutations sont minimes, ce qui suggère qu’un vaccin pourrait avoir des effets durables en conséquence.

Si elles sont confirmées, les nouvelles découvertes pourraient menacer certains des candidats vaccins en cours de développement.

La course à l’acquisition de l’immunité COVID-19 se déroulera en deux phases distinctes. La première et la plus simple consiste à survivre à l’infection par la nouvelle souche de coronavirus. Vous obtiendrez l’immunité, bien que l’on ne sache pas combien de temps cela durera. Si vous développez une réponse robuste, vous pourriez même donner du plasma pour que d’autres puissent en être traités. Les vaccins ne seront pas prêts pour un déploiement de masse avant 18 mois, même si pas moins de 70 candidats sont déjà en phase de test. Ce nombre est rassurant, car il semble que de nombreux chercheurs pensent qu’ils peuvent vaincre cette maladie avec des vaccins.

De plus, les scientifiques qui ont suivi la mutation du nouveau coronavirus ont déclaré que l’évolution actuelle du virus était prometteuse. Un vaccin aura des effets durables si les mutations ne sont pas significatives. Mais de nouvelles recherches ont émergé de l’Inde qui indiquent que le nouveau coronavirus a déjà développé une mutation si grave qu’elle pourrait entraver une partie du travail sur les vaccins existants.

Des chercheurs d’Australie et de Taïwan ont expliqué dans une étude non évaluée par des pairs (via South China Morning Post) qu’une souche de coronavirus isolée en Inde a manifesté une mutation dans la partie de la protéine de pointe qui permet au virus de se connecter aux cellules.

«L’observation de cette étude a sonné l’alarme que la mutation Sars-CoV-2 avec un épitope varié [something an antibody attaches itself to] le profil pourrait apparaître à tout moment », ont déclaré les chercheurs. “[This] signifie que le développement actuel d’un vaccin contre Sars-CoV-2 risque fort de devenir futile. »

La souche de coronavirus a été échantillonnée auprès d’un patient du Kerala dès janvier, mais elle n’a été séquencée que le mois dernier, ce qui est étrange, étant donné que le génome du coronavirus a été séquencé il y a des mois, et c’est ce que les développeurs de vaccins ont utilisé dans leurs recherches. Le patient était un étudiant en médecine de retour de Wuhan, mais la souche ne semble pas être étroitement liée à d’autres identifiées dans la même région, où la première épidémie de COVID-19 s’est produite.

Jusqu’à présent, les scientifiques ont observé plusieurs mutations, mais aucune d’entre elles n’a été aussi grave que celle de cette étude. Ils disent que la mutation s’est produite dans le domaine de liaison aux récepteurs de la protéine de pointe (RBD), qui n’a pas été trouvé dans d’autres variantes du SRAS-CoV-2 à travers le monde. La mutation a supprimé une liaison hydrogène de la protéine de pointe, ce qui rend le virus moins susceptible de se lier aux récepteurs ACE2 présents dans le tissu pulmonaire et d’autres organes.

Les vaccins ciblant la protéine de pointe pourraient ne pas fonctionner chez les patients manifestant des mutations COVID-19 similaires.

Comme pour les autres études COVID-19, celle-ci devra être revue et confirmée par d’autres scientifiques. Mais parce que c’est là-bas, les laboratoires qui travaillent déjà sur les vaccins tiendront certainement compte de l’étude. Le Morning Post note également qu’une erreur technique au cours du processus de séquençage pourrait être responsable de l’erreur.

Dans le pire des cas où COVID-19 finit par muter aussi souvent que la grippe, les chercheurs pourraient être prêts à délivrer régulièrement de nouveaux vaccins pour suivre les changements génétiques.

