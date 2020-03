Une pandémie alimente la demande d’images satellites

SAN FRANCISCO – La demande croît en imagerie satellite pour mesurer l’impact économique du nouveau coronavirus et pour effectuer une surveillance à distance des installations et des infrastructures.

Ursa Space Systems, une société d’analyse et de données satellitaires à Ithaca, New York, peut voir l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les stocks mondiaux de pétrole. Ursa propose à ses clients des rapports hebdomadaires sur 11 000 réservoirs de stockage de pétrole observés avec des satellites radar à synthèse d’ouverture (SAR).

“L’imagerie satellite a été inestimable pour suivre les inventaires de pétrole en dehors des États-Unis où les données publiques ne sont pas disponibles ou en temps opportun”, a déclaré Geoffrey Craig, analyste énergétique mondial chez Ursa, à SpaceNews. “Nous avons remarqué une reprise des clients et des prospects intéressés par le produit de stockage de pétrole d’Ursa. Notre couverture en Chine, en particulier, a attiré l’attention. »

Pour mieux discerner l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’activité économique, Ursa surveille une usine de Nissan Motor Corp. au Japon et la gare de Wuhan North, le principal arrêt de train de marchandises dans la ville chinoise où le virus a été détecté en 2019.

Pour les deux sites, la comparaison par Ursa des images SAR historiques et récentes a montré “une baisse significative de l’activité coïncidant avec la période des coronavirus”, a déclaré Craig par e-mail.

Une autre société d’analyse de données par satellite, SpaceKnow de New York, voit également un intérêt croissant pour ses données, “en particulier pour la Chine”, a déclaré le cofondateur de SpaceKnow, Pavel Machalek.

SpaceKnow a surveillé plus de 6 000 usines en Chine pendant plus de cinq ans. En réponse au nouveau coronavirus, Spaceknow “continue de voir la production industrielle se détériorer en Chine”, a déclaré Machalek par e-mail.

En plus de surveiller l’impact économique, les sociétés d’imagerie et d’analyse par satellite voient un intérêt croissant pour la surveillance à distance des installations qui sont devenues plus difficiles à atteindre en raison des restrictions de voyage et des ordres du gouvernement de rester chez eux.

SkyWatch, une entreprise canadienne qui a créé une plate-forme logicielle pour l’imagerie satellite, a vu une augmentation de l’intérêt des clients pour la surveillance des installations. Plus précisément, la société a constaté un intérêt pour la télésurveillance par des clients axés sur l’énergie, les services publics, la construction, les énergies renouvelables et les infrastructures.

«De nombreuses industries exigent que quelqu’un examine les actifs à une certaine cadence pour des raisons de sécurité ou de sûreté», a déclaré Dexter Jagula, directeur des opérations de SkyWatch. “Nous avons certainement vu une augmentation.”

Pourtant, il est difficile de dire si l’augmentation est liée à COVID-19 ou si les entreprises recherchent simplement des moyens d’économiser de l’argent en surveillant les actifs à distance, a ajouté Jagula.

Planet, la société d’observation de la Terre basée à San Francisco, répond également à des questions concernant la surveillance à distance.

“Nous sommes au début de cette crise et les entreprises recherchent toujours des solutions aux défis posés par COVID-19”, a déclaré un porte-parole de Planet. «Cela dit, nous avons reçu des demandes de renseignements sur l’utilisation des images satellite pour collecter des informations sur les opérations et les activités dans des endroits où l’envoi de personnes pourrait les exposer à des risques inutiles… Nous pensons que la collecte de données par satellite peut fournir une alternative sûre et abordable aux autres méthodes de collecte d’informations. , ce qui pourrait en faire un élément essentiel des plans de continuité des activités d’une organisation. »

En outre, Planet «prévoit que ses clients utiliseront des données de télédétection pour surveiller les impacts économiques du COVID-19 et, à l’avenir, suivre la reprise et la croissance», a ajouté le porte-parole.