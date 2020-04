Une pandémie invite Spacebit à réviser sa stratégie et à élargir son personnel

SAN FRANCISCO – La pandémie de COVID-19 incite Spacebit à repenser certains éléments de sa stratégie de construction et d’essai de véhicules robotiques comme le rover miniature qui devrait atteindre la lune l’année prochaine.

Spacebit, basé à Londres, prévoit de prévenir les perturbations de la chaîne d’approvisionnement avec deux modèles de rover. L’entreprise élargit également son personnel d’ingénierie et se prépare à l’assemblage sur trois continents.

Alors que d’autres startups réduisent leurs coûts pour survivre à la pandémie et à la perturbation de l’activité économique, Spacebit recrute. L’entreprise qui emploie des employés au Royaume-Uni, en Allemagne, en Pologne, en Ukraine, aux États-Unis et au Japon embauchera cinq à sept ingénieurs ce mois-ci, a déclaré le fondateur de Spacebit, Pavlo Tanasyuk, à SpaceNews.

Tanasyuk a créé Spacebit en 2014 alors qu’il était PDG de Monexy, un système de paiement en Europe de l’Est basé sur le cloud. Avec le soutien financier de Tanasyuk et d’investisseurs privés, Spacebit a suffisamment d’argent pour poursuivre son travail pendant un an et demi, a déclaré Tanasyuk.

Entre-temps, l’entreprise se concentre sur la poursuite des travaux malgré la pandémie.

Spacebit a déjà approuvé la conception d’Asagumo, un rover de 1,3 kilogramme prévu pour voler en 2021 sur l’atterrisseur lunaire Peregrine d’Astrobotic. Pour éviter que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement n’arrêtent les progrès, Spacebit cherche des moyens de produire le rover avec deux ensembles de pièces.

“La plus grande préoccupation pour le moment concerne les chaînes d’approvisionnement”, a déclaré Tanasyuk. «Les deux conceptions sont très similaires, mais elles utiliseront des composants de différents fournisseurs.»

Spacebit achètera également trois ensembles de pièces de vaisseau spatial et veillera à ce que les employés puissent assembler et tester des rovers au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon.

“Je pense que cette pandémie se fera par vagues”, a déclaré Tanasyuk. «Parce que notre mobile est relativement peu coûteux et relativement petit, multiplier les pièces par trois n’est pas le plus grand défi pour nous. Je suis peut-être un peu paranoïaque, mais c’est notre plan actuel. “

Spacebit a déjà modifié sa stratégie de test en raison des blocages liés à la pandémie et des restrictions de voyage. Un ingénieur de Spacebit en Ukraine a amené une chambre à vide de 90 centimètres de long dans sa maison pour tester de petites pièces.

Avant son voyage lunaire, Spacebit prévoit de tester la capacité de son rover à marcher sur quatre pattes dans une grande chambre à vide avec régolithe. Pour l’instant, la société teste des moteurs, des caméras et des cartes de circuits imprimés dans la chambre à vide domestique, a déclaré Tanasyuk.