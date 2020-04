Une percée à l’Aquarium de Floride pourrait sauver le seul récif barrière américain

Les scientifiques ont obtenu une espèce spéciale de corail pour se reproduire dans un aquarium pour la première fois.

Le corail sera éventuellement utilisé pour restaurer des zones de la barrière de corail au large des côtes de la Floride qui ont été ravagées par la maladie.

Les récifs coralliens du monde entier sont en difficulté, et les scientifiques font la course contre la montre pour les sauver avant qu’il ne soit trop tard.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les récifs coralliens du monde sont en difficulté. Le réchauffement des eaux océaniques et la pollution ont entraîné la mort massive de coraux dans de nombreux endroits de la planète. Le seul récif barrière aux États-Unis se trouve au large des côtes de la Floride, et il a été confronté à son propre ensemble de problèmes, y compris la propagation de maladies mortelles qui ont dévasté des parties du récif.

Maintenant, pour la première fois, une espèce de corail récupérée du récif a été cultivée par l’homme dans un aquarium. Le corail cactus strié de l’aquarium de Floride s’est reproduit dans un cadre artificiel, offrant l’espoir que les scientifiques pourront sauver des zones du récif qui ont été durement touchées par la maladie.

Les récifs coralliens sont incroyablement vitaux pour la santé des océans de la Terre. Ils constituent l’épine dorsale de l’écosystème océanique, servant de sanctuaires pour les jeunes poissons et de nombreuses autres créatures océaniques. Les récifs barrières comme celui au large des côtes de la Floride sont également importants pour les humains, car ils offrent une structure et une stabilité côtières.

Si nous laissons les récifs mourir, nous demandons des ennuis. En fait, des études récentes ont montré que le coût de la mort des coraux – provoquant ainsi une augmentation des dommages causés aux villes côtières par les inondations et les tempêtes tropicales – nous coûtera plus cher que de prendre des mesures pour préserver les récifs et les protéger.

Maintenant, les scientifiques de l’Aquarium de Floride doivent jouer un peu un jeu d’attente. Savoir qu’ils peuvent faire reproduire le corail dans un laboratoire est une étape énorme, mais la reconstruction n’est pas possible tant que la maladie ravage encore les récifs. Entre-temps, les chercheurs apprennent beaucoup de nouvelles informations sur les coraux.

«Nous perdons des espèces de coraux plus rapidement que nous ne pouvons en apprendre sur elles», a déclaré à . Keri O’Neil, scientifique principale en corail à l’Aquarium de Floride. «Cette percée est vraiment excitante; nous apprenons encore de nouvelles choses de base que vous pensez connaître depuis des centaines d’années. C’est juste que les gens n’ont jamais travaillé avec cette espèce auparavant et maintenant que nous avons la possibilité de travailler avec ces coraux en laboratoire, nous allons en apprendre beaucoup plus à leur sujet. »

On ne sait toujours pas exactement combien de temps l’épidémie de maladie parmi les coraux pourrait durer, ni à quel moment il serait logique que les scientifiques commencent à ensemencer le récif avec du nouveau corail. Pour l’instant, les chercheurs continueront de surveiller la situation et d’encourager la reproduction des coraux en laboratoire.

Source de l’image: Norbert Probst / imageBROKER / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.