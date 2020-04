Une planète incroyablement semblable à la Terre se cache dans les données du télescope Kepler

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La plupart des exoplanètes découvertes par Kepler, TESS et d’autres initiatives sont beaucoup plus grandes que la Terre. Les plus grandes planètes sont beaucoup plus faciles à repérer avec notre technologie actuelle, mais les scientifiques soupçonnent qu’il existe également de nombreuses planètes semblables à la Terre. Les astronomes analysant les données de la mission Kepler ont repéré une de ces planètes qui est presque tombée à travers les fissures, et ce pourrait être la planète la plus semblable à la Terre jamais découverte.

Cette exoplanète, surnommée Kepler-1649c, se trouve à environ 300 années-lumière de la Terre – qui est pratiquement juste à côté en termes galactiques. Kepler a fermé ses portes en 2018 après avoir manqué de carburant pour stabiliser son orientation. C’est après la défaillance de plusieurs gyroscopes qui a nécessité une étude plus limitée du ciel plusieurs années auparavant. Pourtant, Kepler a réussi à trouver des milliers d’exoplanètes potentielles, et il faudra des années pour analyser toutes ses données.

Kepler a utilisé la méthode du transit pour rechercher des exoplanètes. Il regarderait de grands groupes d’étoiles, traçant des creux dans la lumière qui pourraient indiquer une planète passant devant les étoiles lointaines. La plupart des immersions proviennent d’autres phénomènes astronomiques, mais environ 12% proviennent d’exoplanètes. Le centre de recherche Ames de la NASA a développé un programme appelé Robovetter pour aider à parcourir la montagne de données et à identifier ces 12%. L’analyse initiale du système Kepler-1649 par ordinateur n’a pas signalé le signal minutieux de Kepler-1649c, mais une nouvelle revue par des humains l’a détecté.

Le monde nouvellement découvert ne fait que 1,06 fois la taille de la Terre – aucune autre exoplanète Kepler n’est plus proche de la Terre. Certaines autres exoplanètes comme TRAPPIST-1f et Teegarden C sont légèrement plus proches (toutes deux 1,04 fois la taille de la Terre), mais les scientifiques ont découvert ce monde avec le télescope spatial Spitzer. Contrairement à la Terre, Kepler-1649c orbite autour d’une naine rouge, plus petite et plus froide que le soleil. Cependant, Kepler-1649c est assez proche de l’étoile (orbite une fois tous les 19,5 jours terrestres) qui reçoit environ 75% de lumière en plus que la Terre. Cela pourrait signifier qu’il a des températures proches de la Terre et de l’eau liquide.

Les scientifiques ne savent actuellement rien sur l’atmosphère du Kepler-1649c, qui pourrait affecter la température de surface. Sa masse est également inconnue; elle pourrait être plus lourde ou beaucoup plus légère que la Terre. Le fait d’être dans la zone habitable et de la bonne taille ne signifie pas que Kepler-1649c est la Terre-2. Alors, n’allez pas encore faire vos valises. Parce que ce système solaire est relativement proche, c’est une cible privilégiée pour de futures études avec des instruments comme le prochain télescope spatial James Webb. Vous savez, si jamais il se lance.

