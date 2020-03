Une protéine trouvée dans le venin de scorpion pourrait éliminer l’arthrite – .

L’une des principales auteurs de l’étude sur le venin de scorpion, la scientifique de Fred Hutch, Emily Girard (au centre), dit qu’elle espère que son travail “aboutira à une thérapeutique qui aidera beaucoup de gens”. (Photo de Fred Hutch News Service / Robert Hood)

Les scientifiques du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle ont identifié une mini-protéine dans le venin de scorpion qui peut cibler l’inflammation articulaire chez les rats arthritiques – et ils espèrent que cela peut faire la même chose pour les patients humains.

Il est trop tôt pour dire si la technique fonctionnera aussi bien chez l’homme que chez le rat. Mais les expériences rapportées aujourd’hui dans Science Translational Medicine promettent d’offrir les avantages des thérapies à base de stéroïdes pour l’arthrite tout en évitant les effets secondaires qui accompagnent l’utilisation de ces stéroïdes.

“Pour les personnes atteintes d’arthrite multijoint, les effets secondaires du contrôle de la maladie peuvent être aussi graves ou pires que la maladie elle-même”, a expliqué le chercheur de Fred Hutch, Jim Olson, auteur principal de l’étude, dans un communiqué de presse. «Les stéroïdes aiment aller partout dans le corps, sauf là où ils sont le plus nécessaires. Il s’agit d’une stratégie visant à améliorer le soulagement de l’arthrite avec un minimum d’effets secondaires systémiques. »

L’étude s’appuie sur des années d’études qu’Olson a menées sur les composés contenus dans le venin de scorpion. Il a été constaté qu’un de ces composés se verrouille sur les cellules cancéreuses, constituant la base d’une startup appelée Blaze Bioscience. Blaze teste actuellement un colorant fluorescent dérivé du scorpion appelé Tumor Paint, qui peut aider les chirurgiens à cibler les tumeurs cérébrales qui seraient autrement difficiles à repérer.

Après avoir lancé Blaze en 2010, Olson a élargi la portée de sa recherche. Lui et ses collègues ont examiné des dizaines de mini-protéines appelées peptides, à la recherche de composés susceptibles de traverser la barrière hémato-encéphalique. Ils ont remarqué que l’un des peptides, connu sous le nom de CDP-11R, avait tendance à s’accumuler dans le cartilage. Les chercheurs ont rapidement réalisé que le CDP-11R pouvait être utilisé dans un traitement ciblé de l’arthrite.

“Cela montre vraiment la valeur de jouer scientifiquement et de simplement faire les choses pour la pure joie d’apprendre”, a déclaré Olson. “On ne sait jamais où ça va vous mener.”

L’étape suivante consistait à coupler la molécule peptidique avec le bon type de stéroïde. Finalement, les chercheurs de Fred Hutch se sont concentrés sur un stéroïde connu sous le nom d’acétonide de triamcinolone, ou TAA.

Lorsqu’un médicament associant CDP-11R et TAA a été injecté à des rats atteints d’arthrite, la combinaison peptide-stéroïde a gravité vers les articulations et a atténué l’inflammation des rats, comme espéré. Et si une partie du médicament s’est infiltrée dans la circulation sanguine, il est devenu inactif sans provoquer les effets secondaires associés aux stéroïdes.

“C’est une idée assez simple de prendre une mini-protéine qui va naturellement au cartilage et d’y attacher quelque chose pour que vous obteniez une distribution ciblée du médicament, mais c’était difficile à réaliser”, a déclaré Emily Girard, l’une des principales auteures de l’étude. , qui est un scientifique du personnel du laboratoire d’Olson chez Fred Hutch. «Nous avons dû apprendre et adapter le comportement de la mini-protéine, du lieur chimique et de la charge utile des stéroïdes pour fabriquer un produit qui irait au cartilage, rester aussi longtemps que nous en avions besoin, libérer le médicament au bon rythme, et avoir un effet local mais non systémique. »

Les chercheurs affirment que la technique semble suffisamment prometteuse pour passer aux essais cliniques sur l’homme, bien que des études supplémentaires avec des animaux devront être effectuées en premier. Ils suggèrent également que le CDP-11R pourrait être utilisé pour administrer plus précisément d’autres types de médicaments aux articulations d’un patient.

“Il y a plus de développement à faire”, a déclaré Girard, “mais j’espère que ce travail aboutira à une thérapeutique qui aidera beaucoup de gens.”

Cette infographie montre comment un futur traitement de l’arthrite pourrait impliquer l’utilisation d’une protéine dérivée du scorpion qui fournit des médicaments directement au cartilage articulaire. Cliquez sur l’infographie pour une version plus grande. (Crédit: Fred Hutchinson Cancer Research Center)

La recherche a été financée par le National Cancer Institute, Blaze Bioscience et un financement philanthropique de Project Violet, la Fondation Wissner-Slivka, la Fondation Kismet, la Fondation Sarah M. Hughes, Strong4Sam, Yahn Bernier et Beth McCaw, Len et Norma Klorfine, Anne Croco et poche pleine d’espoir. Le travail a été réalisé en collaboration avec Blaze Bioscience, qui a un accord de collaboration et d’options en cours avec Fred Hutch pour développer des thérapies peptidiques optimisées.

Intérêts concurrents: Olson est un fondateur et actionnaire de Blaze Bioscience, qui conserve les droits de propriété intellectuelle sur les peptides utilisés dans cette recherche.