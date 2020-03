Une start-up italienne d’impression 3D crée des valves respiratoires de remplacement pour les patients COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La propagation rapide de COVID-19 a poussé les chaînes d’approvisionnement mondiales à leur point de rupture – quiconque a essayé de trouver quelques rouleaux de papier toilette au magasin peut vous le dire. Des articles encore plus vitaux et vitaux sont rares. En Italie, un hôpital n’a pas pu obtenir de valves pour ses masques à oxygène venturi. Heureusement, une startup locale de l’impression 3D appelée Isinnova est venue à la rescousse avec des remplacements imprimés en 3D.

Un masque venturi est également connu comme un «masque à entraînement d’air». Vous avez probablement vu ces masques sur des patients qui ont besoin d’une oxygénothérapie continue, ce dont ont besoin ceux qui souffrent d’une grave infection par un coronavirus. Les valves contrôlent la quantité d’oxygène qui pénètre dans le masque à partir d’un respirateur externe, de sorte que le masque ne fonctionne pas sans un. L’hôpital de Chiari, en Italie, n’a pas pu obtenir suffisamment de valves et les soins aux patients en souffrent.

Le fondateur d’Isinnova, Cristian Fracassi, a entendu parler de la pénurie et a contacté les responsables de l’hôpital pour proposer des pièces imprimées en 3D qui pourraient fonctionner en remplacement. Isinnova a produit les valves désespérément nécessaires en utilisant un système d’extrusion de filaments simple. Fracassi a livré personnellement les 100 premières valves de remplacement et l’hôpital a immédiatement commencé à les utiliser dans l’équipement.

Finalement, une autre entreprise locale appelée Lonati SpA a pu produire un plus grand nombre de valves en utilisant l’impression 3D à poudre laser polymère dans une installation voisine. Les deux sociétés ont dû créer elles-mêmes des modèles 3D des vannes car la conception est actuellement protégée par un brevet. Bien que l’hôpital ait probablement le droit de produire des copies pendant cette urgence, les fichiers d’imprimante n’ont pas été rendus publics.

L’Italie est au milieu de l’épidémie de COVID-19 la plus grave à l’extérieur de la Chine. Près de 30 000 personnes ont été infectées et plus de 2 000 sont décédées des suites de ces événements. Pendant ce temps, les cas mondiaux approchent 200 000 avec plus de 7 000 décès. Les grands événements comme Mobile World Congress, Coachella, E3 et Google I / O ont été annulés. De nombreux États américains ont mis en place des mesures de contrôle des infections comme la fermeture de restaurants et l’interdiction des grands rassemblements publics.

