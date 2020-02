Une tempête parfaite aide un Boeing 747 à battre le record de vitesse transatlantique – .

Quiconque a voyagé en avion plusieurs fois sait que les retards de vol et les arrivées tardives sont l’un des aspects les plus frustrants des voyages en avion. Les passagers à bord d’un Boeing 747-436 de New York à Londres le week-end dernier n’avaient certainement pas à se soucier de se présenter tardivement à leur destination, car une combinaison parfaite de conditions météorologiques a permis au vol d’arriver bien plus d’une heure plus tôt que prévu.

Grâce à un jet stream rapide créé par Storm Ciara, le jet a pu rouler beaucoup plus vite que d’habitude. Le plan a atteint des vitesses allant jusqu’à 825 mph, et c’était assez rapide pour battre le record du vol subsonique le plus court de New York à Londres.

Comme le rapporte la BBC, le record précédent du vol transatlantique subsonique le plus rapide était de cinq heures et 13 minutes. Le jet de Boeing qui a effectué le voyage assisté par jet stream ce week-end s’est posé à peine quatre heures et 56 minutes après le décollage. Quand il est arrivé à Londres, il avait 80 minutes d’avance.

Conduire un jet stream n’est pas rare pour un jet commercial, et cela peut non seulement accélérer un voyage mais aussi aider un avion à économiser du carburant. Cependant, le fait de piloter un jet stream particulièrement fort peut créer un trajet cahoteux pour les passagers, et British Airways, l’exploitant de ce vol particulier, a noté qu’il n’aurait pas utilisé le jet stream s’il n’était pas sûr de la sécurité de l’avion. .

“Nous privilégions toujours la sécurité aux records de vitesse”, aurait déclaré British Airways dans un communiqué. “Nos pilotes hautement qualifiés ont profité des conditions pour ramener les clients à Londres bien à l’avance.”

Ce fut un vol transatlantique extrêmement rapide, mais ce n’est pas le voyage en avion le plus rapide des passagers. Les avions supersoniques ont une longueur d’avance sur la concurrence, et le Concorde, aujourd’hui retraité, a fait le voyage en seulement deux heures et 52 minutes. Pour l’instant, cependant, le 747-436 de Boeing détiendra le record du voyage subsonique le plus rapide.

Source de l’image: Airpix / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

