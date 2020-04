Une vidéo horrifiante montre comment le coronavirus se propage à l’épicerie – .

Des chercheurs finlandais ont créé une simulation de haute technologie montrant comment de minuscules particules peuvent se propager dans un espace confiné comme une épicerie après une toux ou un éternuement.

Les résultats montrent exactement comment une personne infectée par le nouveau coronavirus le propagerait et pourquoi des mesures strictes d’hygiène et de distanciation sociale sont obligatoires.

De minuscules particules d’aérosol qui peuvent transporter le virus peuvent persister dans l’air pendant plusieurs minutes ou même plus longtemps dans un espace clos, ce qui présente un risque pour quiconque traverse le nuage de particules invisible.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Acheter de la nourriture et des fournitures pendant la fermeture du COVID-19 peut être un véritable défi, et nous avons déjà expliqué les mesures à prendre pour vous assurer que vous êtes aussi protégé que possible pendant que vous faites vos achats. Une bonne planification, le respect des règles de distanciation sociale et l’utilisation de désinfectant à divers moments de votre expérience d’achat sont des choses à garder à l’esprit. Il est également important de nettoyer tout ce qui a pu être contaminé à votre retour, des vêtements que vous portez aux colis que vous apportez. Vous devez également vous rappeler de vous laver les mains plusieurs fois à chaque étape du processus.

Les nouvelles directives du CDC recommandent l’utilisation de masques faciaux en public pour réduire le risque d’infection du virus ou de propagation de l’infection. Ce n’était pas obligatoire avant il y a quelques semaines, mais il s’avère que le port de tout type de masque, même ceux que vous fabriquez vous-même (voici comment fabriquer des masques de bricolage pour coronavirus), peut vraiment aider. Une série d’études a montré que ce n’est pas seulement la toux et les éternuements qui peuvent propager le nouveau coronavirus. Quelque chose d’aussi simple que de parler peut également propager COVID-19 via des micro-gouttelettes qui flottent dans l’air. Et maintenant, nous avons une simulation de la façon dont le coronavirus pourrait se propager à l’épicerie.

Des chercheurs de l’Université Aalto en Finlande ont créé une simulation 3D d’une personne qui tousse dans un environnement intérieur, prouvant que les minuscules gouttelettes ne se déposeront pas immédiatement sur le sol comme certaines personnes le pensaient initialement. Ils peuvent persister dans l’air et vous pouvez inhaler ces particules lorsque quelqu’un tousse ou éternue près de chez vous.

L’animation complète est incroyable, montrant à quel point les gens sont vraiment exposés. Mis à part la pandémie de coronavirus, ce type d’étude montre à quel point il peut être facile pour tout pathogène infectieux de se propager dans l’air.

Les chercheurs ont obtenu le même résultat préliminaire: dans la situation étudiée, le nuage d’aérosol se propage à l’extérieur du voisinage immédiat de la personne qui tousse et se dilue dans le processus. Cependant, cela peut prendre plusieurs minutes. «Une personne infectée par le coronavirus peut tousser et s’éloigner, mais laisser ensuite des particules d’aérosol extrêmement petites portant le coronavirus. Ces particules pourraient ensuite se retrouver dans les voies respiratoires des autres personnes à proximité », explique le professeur adjoint de l’Université Aalto, Ville Vuorinen.

Une fois que les particules persistent, elles peuvent atterrir sur les vêtements et les produits à proximité. C’est là que le nouveau coronavirus peut survivre de quelques heures à quelques jours.

La recherche prouve pourquoi il est essentiel de tousser dans votre coude, votre masque ou votre tissu et pourquoi vous devez vous laver les mains souvent. Si vous êtes absent, utilisez un désinfectant. Et évitez de toucher votre visage à tout prix, car c’est ainsi que ces particules pourraient atteindre vos yeux, votre nez ou votre bouche.

L’étude montre également que la distanciation sociale est un impératif durant cette pandémie. Néanmoins, il peut y avoir des situations où vous ne pourrez pas maintenir la distance recommandée de six pieds. Et même si vous le faites, vous pouvez toujours risquer de marcher dans un nuage de particules d’une personne infectée.

Les chercheurs du consortium ont modélisé le mouvement aérien des particules d’aérosol inférieures à 20 micromètres. Pour une toux sèche, qui est un symptôme typique du coronavirus actuel, la taille des particules est généralement inférieure à 15 micromètres. Des particules extrêmement petites de cette taille ne coulent pas sur le sol, mais se déplacent plutôt dans les courants d’air ou restent flottantes au même endroit. Des études sur la grippe A ont confirmé que le virus de la grippe A se trouve dans les plus petites particules, qui mesurent moins de 5 micromètres.

Une étude similaire menée par des chercheurs en Belgique et aux Pays-Bas a montré à quel point il est scandaleusement facile d’être infecté par un coronavirus aéroporté même à l’extérieur. Dans de tels cas, il est conseillé aux gens de maintenir une distance encore plus grande entre eux, car six pieds peuvent ne pas être suffisants pour empêcher l’inhalation de virus en aérosol.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.