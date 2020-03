Une vidéo sur la transmission des coronavirus montre pourquoi nous devrions tous porter des masques – .

La recherche sur la transmission des coronavirus au Japon indique que les micro-gouttelettes qui persistent dans l’air après une toux ou pendant une conversation peuvent être porteuses du virus.

Parler à quelqu’un dans un environnement où l’air ne bouge pas pourrait augmenter votre risque de contracter COVID-19.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour prouver les résultats empiriques des scientifiques, car il n’est pas clair combien de micro-gouttelettes seraient suffisantes pour provoquer une infection.

Nous devrions tous porter des masques pour réduire le risque de transmission du COVID-19, a déclaré récemment le directeur général du CDC chinois dans une interview. C’est contraire aux directives actuelles en Europe et aux États-Unis, qui stipulent que seules les personnes qui soupçonnent qu’elles pourraient être infectées par le nouveau coronavirus devraient porter des masques en public.

Dans le même temps, il y a une pénurie de masques et d’autres équipements de protection pour les travailleurs de la santé et les premiers intervenants, donc tout approvisionnement disponible devrait leur être acheminé. Mais de nouvelles recherches au Japon montrent que parler à une personne infectée sans porter de masque augmente le risque de contracter COVID-19.

NHK, l’organisme national de radiodiffusion du Japon, s’est associé à l’Association japonaise pour les maladies infectieuses pour tourner une vidéo sur la dispersion des gouttelettes pendant la toux, les éternuements et les conversations régulières.

Depuis des mois, on vous dit d’éternuer ou de tousser dans votre coude ou un mouchoir, ou de porter un masque pour éviter la propagation de la maladie. On vous a également dit de rester à environ six pieds des autres. Les gouttelettes contenant des charges virales ne sont pas susceptibles de vous atteindre si vous vous éloignez suffisamment d’une personne infectée. La gravité prendra soin d’eux avant qu’ils n’atterrissent sur vous.

Vous pouvez toujours être infecté en touchant l’une de ces gouttelettes, puis en touchant par inadvertance votre bouche, votre nez ou vos yeux. C’est pourquoi vous devriez vous laver les mains souvent et éviter de toucher votre visage.

Comme vous le verrez dans la vidéo ci-dessus, le président de l’association, Kazuhiro Tateda, explique que lorsque nous parlons, nous émettons également des particules micrométriques invisibles. Micro-gouttelettes si vous voulez. Ces minuscules particules sont plus petites que les gouttelettes de toux, et la gravité ne les tirera pas vers le bas. En conséquence, ils peuvent rester en l’air pendant une plus longue période de temps et ils peuvent vous atteindre plus facilement, surtout si vous n’êtes pas couvert par un équipement de protection.

Pour prouver la théorie, NHK et un groupe de chercheurs ont utilisé une caméra haute sensibilité et des faisceaux laser pour enregistrer le comportement des gouttelettes lors d’un éternuement et lors d’une conversation régulière. Le clip montre que de grosses gouttelettes tombent au sol après un éternuement, tandis que des micro-gouttelettes persistent dans l’air.

Plus intéressant, ces micro-gouttelettes apparaissent sur le film même pendant la conversation. Ils sont si petits que vous ne pouvez pas les voir à l’œil nu. Par conséquent, vous ne réaliseriez pas le danger auquel vous pourriez être exposé. Les chercheurs n’ont aucune idée du nombre de micro-gouttelettes que vous devez inhaler pour obtenir COVID-19, mais ils ne peuvent pas exclure le risque de contracter la maladie de cette façon.

Les chercheurs ont simulé ce qui se passe avec une toux dans une pièce fermée et ont conclu que les micro-gouttelettes pouvaient persister dans l’air jusqu’à 20 minutes. Tout le monde dans cette pièce leur serait exposé.

La vidéo montre également qu’une solution simple comme ouvrir la fenêtre et créer un brouillon serait suffisante pour éviter la stagnation des micro-gouttelettes. La vidéo prouve également que l’éloignement social est l’une des meilleures choses que vous puissiez faire pour minimiser le risque d’infection. C’est pourquoi tant d’entreprises ont fermé leurs portes et pourquoi les gens sont encouragés à travailler à domicile dans de nombreux pays lorsque cela est possible.

Cependant, la vidéo indique que vous devriez envisager d’utiliser un équipement de protection lorsque vous sortez, y compris des masques et des lunettes. Si cette théorie est juste, une exposition prolongée aux micro-gouttelettes dans une épicerie pourrait suffire pour vous donner COVID-19.

Le CDC maintient toujours son avis que les masques ne sont pas nécessaires en public, sauf si vous êtes malade. Et ils ont probablement raison. Il est vraiment inutile de thésauriser les masques faciaux lorsque le personnel médical et les premiers intervenants ne peuvent pas les obtenir facilement. Mais si cette recherche s’avère juste, nous devrons peut-être bientôt envisager de protéger nos visages avec une sorte de masque lors de l’interaction avec d’autres personnes pendant la pandémie.

