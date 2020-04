Une vidéo terrifiante montre jusqu’où le coronavirus peut voyager dans un éternuement – .

Une nouvelle vidéo révèle dans quelle mesure un éternuement peut pulvériser des gouttelettes de coronavirus s’il n’y a pas de barrières pour obstruer leur chemin.

Les gouttelettes porteuses de virus de différentes tailles peuvent parcourir jusqu’à 27 pieds, ou bien au-delà des recommandations recommandées de distanciation sociale de 6 pieds.

Le personnel de santé traitant des patients atteints de COVID-19 peut avoir besoin d’un équipement de protection individuelle même s’il est à plus de 6 pieds des personnes infectées.

La propagation du nouveau coronavirus peut être considérablement ralentie en adhérant à des mesures strictes de distanciation sociale jusqu’à ce que les épidémies locales soient maîtrisées, associées à une meilleure hygiène. Mais il n’y a aucun moyen de vous isoler complètement du monde. Les gens doivent encore sortir pour se nourrir et se ravitailler, et les services essentiels emploient des millions de personnes qui doivent également sortir tous les jours. C’est là que le risque de transmission augmente, en particulier dans les endroits surpeuplés. Un éternuement ou une toux pour une personne infectée suffit à transmettre la maladie à d’autres personnes. C’est pourquoi l’utilisation de masques ou de couvertures est encouragée. Il est également conseillé aux gens d’éternuer et de tousser dans leur coude ou dans un mouchoir dont ils peuvent se débarrasser.

Les directives officielles indiquent que vous devriez être à au moins 3 pieds des autres personnes tandis que certains recommandent une distance de 6 pieds comme étant sûre, l’idée étant que les gouttelettes pourraient ne pas être capables de voyager aussi loin dans les airs. Mais de plus en plus d’études indiquent que le virus pourrait survivre dans l’air plus longtemps qu’on ne le croit et voyager sur de plus longues distances. Maintenant, une nouvelle vidéo montre que les gouttelettes éjectées via un éternuement peuvent parcourir jusqu’à 27 pieds s’il n’y a pas de barrière pour les arrêter.

Publié dans le Journal de l’American Medical Association (JAMA), la vidéo au ralenti montre qu’un nuage d’éternuement qui peut contenir des agents pathogènes comme le nouveau coronavirus peut voyager bien au-delà des lignes directrices de 3 à 6 pieds. Voici une capture d’écran du clip:

Au cours des dernières semaines, nous avons vu des simulations similaires qui tentaient d’expliquer ce qui se passe lorsqu’une personne tousse ou éternue dans un espace fermé comme une épicerie ou à l’air libre. Une autre vidéo a également montré que les micro-gouttelettes ne se déposent pas nécessairement sur le sol ou d’autres objets, et elles peuvent être éjectées pendant que quelqu’un parle, par opposition à la seule toux ou éternuement. Le coronavirus dans les aérosols peut alors persister dans l’air pendant des heures et peut potentiellement infecter d’autres personnes. Le CDC a partagé une étude en provenance de Chine qui a montré que le coronavirus a été trouvé jusqu’à 13 pieds d’un patient dans un hôpital où le flux d’air et la propreté sont contrôlés.

Lydia Bourouiba du Massachusetts Institute of Technology explique dans l’article de la JAMA que les directives actuelles utilisent un modèle de transmission des maladies respiratoires développé dans les années 1930 qui pourrait être trop simplifié. En conséquence, ils pourraient ne pas s’appliquer à la réalité actuelle, compte tenu de ce qui se passe lorsqu’une personne tousse ou éternue. Bourouiba a rédigé il y a quelques années des études sur la mécanique des éternuements en relation avec les maladies respiratoires.

Ce n’est pas seulement la vitesse et la trajectoire des particules éjectées qui importe, mais aussi le mouvement des nuages ​​de gaz chauds dont ils font partie qui peut augmenter la viabilité du virus présent dans les gouttelettes:

Des travaux récents ont démontré que les exhalations, les éternuements et la toux consistent non seulement en des gouttelettes mucosalivaires suivant des trajectoires d’émission semi-balistiques à courte portée mais, surtout, sont principalement constituées d’un nuage de gaz turbulent multiphase (une bouffée) qui entraîne l’air ambiant et piège et transporte à l’intérieur il regroupe des gouttelettes avec un continuum de tailles de gouttelettes. L’atmosphère localement humide et chaude dans le nuage de gaz turbulent permet aux gouttelettes contenues d’échapper à l’évaporation beaucoup plus longtemps que ce qui se produit avec des gouttelettes isolées. Dans ces conditions, la durée de vie d’une gouttelette pourrait être considérablement prolongée d’un facteur allant jusqu’à 1000, d’une fraction de seconde à quelques minutes.[…]

Étant donné diverses combinaisons de la physiologie et des conditions environnementales d’un patient, telles que l’humidité et la température, le nuage de gaz et sa charge utile de gouttelettes pathogènes de toutes tailles peuvent voyager de 7 à 8 m (23 à 27 pieds).

Bourouiba dit que ces résultats suggèrent qu’un équipement de protection individuelle approprié est requis principalement pour les travailleurs de la santé qui traitent les patients COVID-19, même s’ils sont plus éloignés de 6 pieds des patients. La technologie des masques faciaux devrait également être étudiée davantage pour voir comment elle affecte les émissions de nuages ​​de gaz à forte impulsion afin de mieux comprendre le degré de protection que les masques peuvent offrir et s’ils nécessitent des modifications de conception.

Les études sur la façon dont les gouttelettes de coronavirus peuvent se propager dans l’air doivent encore expliquer quelle quantité de charge virale dans les aérosols pourrait être contagieuse.

