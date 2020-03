Univ. gouvernement de Washington commence l’étude d’un antipaludéen pour COVID-19 – .

L’Université de Washington fait partie d’une étude multi-sites portant sur l’effet de l’hydroxychloroquine sur COVID-19. (Photo CatherineL-Prod via Bigstock)

Des chercheurs de l’Université de Washington figurent parmi les chefs de file d’un essai clinique récemment annoncé visant à déterminer si l’hydroxychloroquine, un médicament couramment utilisé pour lutter contre le paludisme et les maladies auto-immunes, peut empêcher le COVID-19.

L’essai multi-sites, géré par UW en collaboration avec la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, vise à déterminer définitivement si la prise du médicament peut empêcher la transmission chez les personnes exposées au virus.

“Nous ne savons pas actuellement si l’hydroxychloroquine fonctionne, mais nous apprendrons dans les plus brefs délais le résultat”, a expliqué la chercheuse principale Ruanne Barnabas, professeure agrégée de santé mondiale aux facultés de médecine et de santé publique de l’Université de Washington, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse.

L’essai devrait durer huit semaines et les résultats sont attendus cet été.

Des études à petite échelle ont suggéré que le sulfate d’hydroxychloroquine et un médicament apparenté, le phosphate de chloroquine, pourraient aider à prévenir les infections à coronavirus – mais jusqu’à présent, les résultats sont mitigés. La promesse de protection contre le coronavirus a été vantée à plusieurs reprises par le président Donald Trump, ce qui a suscité des inquiétudes quant à sa disponibilité à ses fins traditionnelles. Les médicaments ont également des effets secondaires potentiellement mortels s’ils sont mal utilisés.

Les médecins de l’UW utilisent déjà l’hydroxychloroquine pour traiter les patients qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, mais en dehors du cadre d’un essai clinique.

Dimanche, la Food and Drug Administration a officiellement autorisé l’utilisation d’urgence de l’hydroxychloroquine et de la chloroquine pour une utilisation contre le COVID-19. Pour augmenter les fournitures pour les traitements hospitaliers et les essais cliniques, le ministère de la Santé et des Services sociaux a accepté des dons de 30 millions de doses d’hydroxychloroquine de Sandoz, une division de Novartis, et de 1 million de doses de chloroquine de Bayer Pharmaceuticals.

L’équipe UW-NYU commence à recruter 2 000 participants qui sont des contacts étroits de personnes avec des diagnostics confirmés ou en attente de COVID-19. Les participants doivent vivre dans l’ouest de Washington ou à New York et doivent être référés par des prestataires de soins de santé.

Ceux qui s’inscriront à l’étude seront randomisés pour prendre de l’hydroxychloroquine ou un placebo pendant deux semaines, et des échantillons de frottis nasaux seront prélevés et testés quotidiennement pour confirmer de nouvelles infections à COVID-19 dans les deux groupes. Tous les participants à l’essai seront soigneusement sélectionnés pour s’assurer qu’ils ne sont pas allergiques au médicament et ils seront suivis à domicile par le biais de consultations de télésanté.

“Actuellement, il n’existe aucun moyen éprouvé d’empêcher le COVID-19 après avoir été exposé”, a déclaré Anna Bershteyn, professeure adjointe de santé de la population à l’Université de New York et cochercheuse principale de l’étude. «Si l’hydroxychloroquine offre une protection, alors elle pourrait être un outil essentiel pour lutter contre cette pandémie. Si ce n’est pas le cas, les gens devraient éviter les risques inutiles liés à la prise du médicament. »

L’essai clinique de 9,5 millions de dollars est l’une des trois études bénéficiant de subventions de l’accélérateur thérapeutique COVID-19, une initiative de 125 millions de dollars lancée par la Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome Trust et Mastercard pour accélérer le développement et la distribution de thérapies pour COVID-19. .