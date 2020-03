Uranus fuit du gaz – .

La sonde Voyager 2 de la NASA a volé à travers une goutte de gaz chargé appelée plasmoïde il y a des décennies, et les scientifiques viennent juste de le réaliser.

Le blob pourrait révéler des secrets sur la perte d’atmosphère de la planète, qui peut être liée à sa rotation bizarre et à son vacillement distinct.

Les futures missions près d’Uranus, ou même à la surface de la planète, pourraient en révéler encore plus sur son histoire.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Cela fait plusieurs décennies que le vaisseau spatial Voyager 2 de la NASA a atteint la froide planète Uranus. La sonde a traversé le monde glacial à une distance d’environ 50 000 miles, renvoyant une multitude de données à explorer. Maintenant, 34 ans après sa visite à Uranus, les données que Voyager 2 a renvoyées ont révélé quelque chose de complètement nouveau.

Comme la NASA le rapporte dans un nouveau billet, les chercheurs ont récemment découvert que Voyager 2 a traversé une goutte de gaz chargé appelé plasmoïde lors de son passage sur la planète. Le voyage du vaisseau spatial à travers le plasmoïde n’a duré qu’une minute environ, mais c’était encore assez long pour que les scientifiques puissent repérer l’anomalie dans les données vieilles de plusieurs décennies.

Il a été difficile de déterminer d’où provenait le blob gazeux, mais les chercheurs pensent qu’ils l’ont compris:

Les lectures de l’intérieur du plasmoïde – alors que Voyager 2 le traversait – ont fait allusion à ses origines. Alors que certains plasmoïdes ont un champ magnétique interne tordu, DiBraccio et Gershman ont observé des boucles magnétiques lisses et fermées. De tels plasmoïdes en forme de boucle se forment généralement lorsqu’une planète en rotation lance des morceaux de son atmosphère dans l’espace.

Les scientifiques pensent que la perte de gaz a peut-être déjà drainé 55% de l’atmosphère de la planète. Une perte d’atmosphère résultant en plasmoïdes a été observée autour d’autres planètes de notre système solaire, y compris Saturne et Jupiter, bien que l’on pense qu’Uranus a fuit beaucoup plus de son gaz que les autres.

Uranus est une planète incroyablement étrange par rapport à ses pairs dans notre système. Il tourne sur le côté, ce qui en fait une vedette immédiate. En plus de cela, il y a une oscillation distincte que les astronomes tentent d’expliquer depuis longtemps. On pense qu’un objet massif a percuté Uranus il y a longtemps, et son mouvement bizarre aujourd’hui est le résultat direct de cet événement.

«Les données ont révélé un faisceau hélicoïdal de flux magnétique contenant du plasma planétaire, connu sous le nom de« plasmoïde », dans la queue de la magnétosphère», écrivent les chercheurs dans un article publié dans Geophysical Research Letters. “Cette première observation d’un plasmoïde dans une magnétosphère géante des glaces élucide les processus qui se produisent dans la magnétosphère d’Uranus et suggère que les plasmoïdes pourraient jouer un rôle important dans le transport du plasma.”

Seule une quantité limitée peut être tirée d’une brève observation, mais les scientifiques en tirent le meilleur parti. À l’avenir, les missions ultérieures passées (ou vers) Uranus pourraient révéler des détails supplémentaires sur sa perte d’atmosphère.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.