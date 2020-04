Utilisez ce localisateur pour trouver un site de test de coronavirus près de chez vous – .

Pendant trop longtemps pendant la pandémie mondiale actuelle de coronavirus, les tests sont restés un goulot d’étranglement. Plus de tests doivent encore être effectués pour trouver et mieux suivre les cas confirmés de coronavirus.

Un nouvel outil Web lancé mardi permet aux utilisateurs de voir à proximité l’emplacement du test de coronavirus le plus proche.

Une paire de startups du Georgetown University Venture Lab a lancé un nouvel outil Web appelé COVID-19 Testing Locator qui permet aux utilisateurs de savoir à quelle distance ils se trouvent des sites de test et où ils peuvent trouver le site le plus proche qui les testera pour le Coronavirus COVID-19.

Aux États-Unis, n’importe qui peut accéder gratuitement au localisateur de tests COVID-19 dès aujourd’hui en visitant www.covid19testing.today. Les fonctionnalités du localisateur incluent l’affichage des utilisateurs à quelle distance ils se trouvent des installations de test, permettant aux utilisateurs d’afficher les informations de contact de l’installation si ces données sont disponibles, et permettant aux utilisateurs de filtrer les emplacements en fonction des préférences – comme s’il s’agit d’un service au volant uniquement, concentré uniquement sur les enfants, ou orienté vers les seniors.

“Alors que la pandémie COVID-19 s’est étendue aux États-Unis, de nombreuses entreprises se sont associées pour fournir des ressources éducatives afin de tenir le public américain informé de (cette) maladie en évolution rapide”, a déclaré Raakin Iqbal, fondateur de The Social App, qui a lancé l’outil avec une autre startup, Basil Labs. «Nous voulons fournir aux gens une zone centralisée pour trouver des lieux de test et ressentir un sentiment d’autonomisation dans une atmosphère qui fait que la plupart d’entre nous se sentent autrement dans le noir sur l’information. Notre objectif était de construire une plateforme pour le bien commun. »

L’objectif ici est que le localisateur de tests aide à terme à éliminer les cloisonnements médicaux et à «favoriser un écosystème de confiance grâce à une culture de la connaissance ouverte», à une époque où les hôpitaux, les gouvernements, les organisations à but non lucratif et les Américains eux-mêmes ont besoin de données et d’informations fiables sur ce virus. que jamais.

Une fois suffisamment de données collectées, l’équipe COVID-19 Testing Locator a déclaré dans un communiqué qu’elle prévoyait de créer des visualisations et de résoudre les problèmes rencontrés par les centres de test afin de leur permettre de mieux gérer leurs ressources lors de la fourniture de traitements ou de la logistique. L’initiative cherche également à faire équipe avec les gouvernements des villes pour les aider à identifier les points chauds des coronavirus.

«Dans tout le pays, les sites de test COVID-19 apparaissent, mais ne communiquent pas suffisamment entre eux», a déclaré le fondateur de Basil Labs, Theo Goetemann. “C’est dangereux. Les silos entraînent des lacunes d’information entre les installations et une lente adaptation des meilleures pratiques.

«Nous n’avons pas le temps d’attendre – les sites de test sont au maximum et les lits d’hôpital sont remplis. Nous devons sonder et comprendre les expériences des patients afin de maximiser l’efficacité et la sécurité dans les centres de test, améliorer les flux d’hospitalisation et partager ces connaissances avec les centres de test à travers le pays et le monde. »

Source de l’image: Elise Amendola / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

