UW Medicine dit qu’il peut désormais gérer 1000 tests de coronavirus par jour – .

Les employés de laboratoire traitent des échantillons de test de coronavirus au laboratoire de virologie d’UW Medicine. (Photo de médecine UW)

L’Université de Washington School of Medicine affirme que son laboratoire de virologie est désormais capable de réaliser chaque jour 1 000 tests génétiques pour le coronavirus COV-19, mais toute cette capacité n’est pas encore pleinement mise en œuvre.

Si l’épidémie de coronavirus augmente comme prévu, le pipeline de tests de coronavirus d’UW Medicine augmentera également.

“Nous avons effectué un peu plus de 400 tests à ce jour cette semaine”, a expliqué Alex Greninger, directeur adjoint des Laboratoires de virologie clinique UW Medicine, dans un e-mail envoyé à .. «Nous avons beaucoup plus de capacité pour effectuer des tests que nous n’en recevons actuellement. Nous effectuons des tests sur les échantillons qui nous sont envoyés. Notre capacité actuelle en un peu plus d’un millier de tests par jour, et nous nous efforçons de réaliser 4 000 à 5 000 par jour. »

Selon un sondage auprès des responsables de la santé publique réalisé par The Atlantic, le débit quotidien prévu est plus du double du nombre de tests qui ont été effectués à l’échelle nationale au cours des deux derniers mois. L’Atlantique a rapporté que son décompte était de 1 895 personnes testées pour le coronavirus aux États-Unis, dont environ 10 pour cent ont été testées positives.

Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas publié leurs propres chiffres sur le nombre de tests effectués jusqu’à présent. Les efforts de test avaient été entravés au début de l’épidémie aux États-Unis en raison de problèmes avec les kits de test CDC.

Ces problèmes ont conduit la Food and Drug Administration à donner le feu vert à des laboratoires sélectionnés pour proposer leurs propres tests. Mardi, UW Medicine a commencé à utiliser son test basé sur l’ARN sur des échantillons de patients.

Au cours de la visite rapide de jeudi dans l’État de Washington, le vice-président Mike Pence a reconnu que «nous avons encore du chemin à faire» lorsqu’il s’agit de fournir suffisamment de kits de test pour répondre à la demande prévue. Mais il a promis que suffisamment de kits pour tester plus d’un million de patients seraient distribués d’ici la fin de la semaine prochaine.

Cela signifie-t-il que l’opération de test 24/7 d’UW Medicine deviendra inutile? Absolument pas, a déclaré Greninger.

«Rien n’élimine la nécessité d’un test. D’autres laboratoires pourront proposer des tests sur la base des directives de la FDA et de la disponibilité des kits de test. Il faut du temps pour déterminer les performances du test et valider le test, puis prendre soin des problèmes logistiques pour recevoir tous les échantillons et les obtenir », a déclaré Greninger dans son e-mail.

«Les États-Unis sont dans un meilleur endroit que la semaine dernière», a-t-il déclaré, «mais nous devons rattraper ce virus.»

Les patients ne peuvent pas se référer eux-mêmes pour des tests avec la procédure de laboratoire d’UW Medicine – le test n’est disponible que par les médecins et les prestataires de soins de santé. UW Medicine prévient que tous les résultats sont considérés comme présomptifs et ne doivent pas être le seul fondement des décisions sur la gestion de l’état d’un patient.