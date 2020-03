UW Medicine ouvre une station de test de coronavirus au volant – .

Les infirmières attendent que le prochain patient soit dépisté pour le coronavirus dans une station de test de médecine UW. (Photo de médecine UW / Randy Carnell)

Les patients de UW Medicine sont contrôlés pour le coronavirus dans une station de service au volant installée dans le parking d’une clinique hospitalière.

Une station similaire a été créée il y a quelques semaines dans un parking du UW Medical Center Northwest, pour tester les employés du système médical de l’Université de Washington. La nouvelle station sur rendez-vous uniquement a été installée non loin du site d’origine, à la clinique externe de l’hôpital, et a commencé à desservir les patients à haut risque lundi.

«Nous avons déjà commencé à faire des tests au service des urgences de l’hôpital et dans certaines cliniques. Mais il y a un certain nombre de nos patients qui peuvent ne pas être appropriés pour être envoyés dans ces environnements, afin de minimiser le risque d’infection pour eux-mêmes et peut-être pour d’autres », a expliqué Thomas Hei, directeur des services ambulatoires pour le centre médical UW, dans un Vidéo UW sur l’opération.

Les patients peuvent se rendre à un endroit où ils abaissent la fenêtre et se faire prélever des échantillons de frottis nasaux sans sortir de la voiture. Le processus ne prend que quelques minutes. Les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire pour traitement, les résultats étant disponibles en quelques jours.

Le modèle drive-through a été lancé en Corée du Sud et est en train d’être adapté par un nombre croissant de réseaux médicaux et d’agences de santé publique.

Lors d’un briefing à la Maison Blanche, Brett Giroir, secrétaire adjoint à la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que 47 stations-service devraient être installées au cours des prochains jours dans une douzaine d’États, dans le cadre d’un débat public. -Partenariat privé facilité par des fonctionnaires fédéraux. Finalement, des centaines de stations pourraient apparaître dans le pays.

Giroir a déclaré que les agents de santé fédéraux ont effectué des essais sur un site d’essai lundi. “Nous avions beaucoup de défauts dans le système”, a-t-il admis.

Aucun problème de ce type n’a été signalé sur le site d’UW Medicine. Quinze patients ont été servis le premier jour d’opération de la station, et Hei s’attend à ce que le rythme s’accélère.

“Je ne saurais trop insister sur le fait que ce n’est pas comme s’il s’agissait d’un site de tests de conduite au détail”, a déclaré Hei. “Nous estimons que nous devrions être en mesure de tester quelque part autour de 50 par jour – peut-être plus, selon le personnel et l’équipement.”

Laurie Kuypers était l’une des nombreuses infirmières portant un masque qui prélevaient des échantillons aujourd’hui. “Je travaille dans la salle d’opération, donc je suis habituée à porter un masque toute la journée”, a-t-elle déclaré. «Mais changer et enlever ses vêtements est souvent intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire. … Je n’aurais jamais imaginé que je serais ici pour faire ça. Mais je suis heureux de le faire, bien sûr. “

Les patients de l’UW Medicine qui présentent des symptômes associés au COVID-19 – par exemple, de la fièvre, une toux sèche, des maux de gorge et un essoufflement – doivent appeler leur médecin ou la clinique virtuelle UW Medicine pour savoir si un test est nécessaire. Si la réponse est oui, les patients auront un rendez-vous pour les tests au poste de conduite ou dans une clinique de médecine UW établie.