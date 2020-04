UW Medicine recherche 25 000 volontaires pour essayer une application de prévision des épidémies – .

Tout ce dont vous avez besoin pour participer à l’expérience HIPPOCRATIC est un smartphone Android ou Apple avec une connexion Internet. (UW Medicine via YouTube)

Une application pour smartphone peut-elle générer une alerte précoce en cas d’épidémie de coronavirus, de grippe, de rhume ou d’autres infections? Un projet financé par le Pentagone avec l’aide de l’Université de Washington vise à le découvrir.

UW Medicine recrute 25 000 personnes à l’échelle nationale pour une expérience basée sur une application appelée HIPPOCRATIC (qui signifie Health and Injury Prediction and Prevention Using Complex Reasoning and Analytic Techniques Integrated on a Cellphone App … with a bit of poetic license.).

L’application est financée par la Defense Advanced Research Projects Agency, qui sert de groupe de réflexion technologique au Pentagone.

Si l’application fait ce que les chercheurs espèrent, elle pourrait fournir des données pour des diagnostics médicaux plus rapides et empêcher les personnes malades de retourner à l’école, au travail ou au service militaire trop tôt.

Patricia Arean, professeur de psychiatrie à UW Medicine qui est en charge du déploiement du projet, a déclaré que l’épidémie de coronavirus devrait donner à l’application un démarrage rapide – et pas seulement parce que tout le monde pense aux épidémies de nos jours.

“C’est en fait un moment vraiment utile pour nous de collecter des informations pour construire le signal prédictif, ou l’algorithme prédictif à partir du téléphone afin que nous puissions recommencer à le tester à l’automne et dans les mois d’hiver”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Libération.

Les utilisateurs de l’application seront invités à remplir de brèves enquêtes sur le sommeil et les niveaux d’activité. Ils devront vérifier quotidiennement tous les symptômes qu’ils rencontrent, en utilisant un questionnaire de clic qui prend environ une minute à remplir. Les données relatives à l’utilisation du téléphone et aux conditions environnementales (telles que la lumière ambiante et la température) seront collectées automatiquement, et il est également possible de fournir des données de localisation, des échantillons vocaux et des selfies.

Toutes ces informations seront introduites dans un modèle informatique qui recherchera des corrélations entre les intrants et les maladies infectieuses.

«C’est une énorme opportunité pour nous de savoir si les téléphones pourraient ou non devenir un dépisteur personnel pour une maladie sans avoir à se rendre dans une clinique de dépistage sans rendez-vous ou à un hôpital pour déterminer si une pandémie fleurit », A déclaré Arean.

UW Medicine s’associe à Charles River Analytics, Assured Information Security et Tozny sur le projet HIPPOCRATIC, qui collectera également des données pour diagnostiquer les traumatismes crâniens. L’équipe a été sélectionnée en 2018 pour un contrat DARPA de quatre ans d’une valeur de plus de 15,5 millions de dollars si toutes les options sont exercées.

Au moment où le contrat a été annoncé, l’enquêteur principal Bethany Bracken, qui est un scientifique principal à Charles River, a déclaré que l’application pourrait “conduire à une percée révolutionnaire dans la prestation de soins de santé pour les combattants et les civils.”

“Alors que notre équipe est enthousiasmée par les résultats médicaux potentiels, nous sommes également ravis de montrer la bonne façon de protéger les informations et la confidentialité des utilisateurs finaux lors de l’application d’analyses avancées”, a déclaré Bracken dans un communiqué de presse.

L’expérience de l’application collectera des données auprès de quatre cohortes de participants sur une période de deux ans. Les participants seront invités à utiliser l’application pendant 12 semaines à la fois. S’ils s’y tiennent et répondent aux sondages, ils gagneront des codes cadeaux Amazon.

Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone Android ou Apple avec une connexion Internet, ainsi que des compétences en anglais.

“Il s’agit en fait d’une étude très simple à laquelle participer”, a déclaré Arean. “Vous n’avez pas besoin de venir à l’université. Vous n’avez même pas besoin de parler à personne. Tout se fait grâce à cette application mobile que vous téléchargez via votre téléphone. C’est en fait la parfaite étude de recherche, car vous pouvez toujours adhérer aux règles de distanciation sociale qui existent actuellement. “

Visitez le site Web HIPPOCRATIC pour obtenir plus d’informations sur l’étude. Vous devez être âgé de 19 ans ou plus pour vous inscrire. Les participants sélectionnés pour l’étude recevront des instructions supplémentaires sur le téléchargement de l’application.