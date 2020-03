UW Medicine se prépare à l’afflux de patients lors d’une épidémie de COVID-19 – .

UW Medicine met en œuvre son plan pour faire face à une vague de patients présentant des symptômes respiratoires COVID-19, y compris l’érection de tentes à l’extérieur des services d’urgence de l’hôpital pour le dépistage initial.

Le plan d’urgence devrait être pleinement en place d’ici le 1er avril, a annoncé aujourd’hui le système médical de l’Université de Washington dans un communiqué. UW Medicine gère quatre hôpitaux dans la région de Seattle, dont Harborview Medical Center, Valley Medical Center, UW Medical Center – Montlake et UW Medical Center – Northwest.

Une fois le plan en vigueur, les patients qui sont capables de marcher et qui présentent des symptômes respiratoires – tels que toux, fièvre ou mal de gorge – seront dirigés vers une tente à l’extérieur des urgences.

Les membres du personnel des soins d’urgence et des soins actifs procéderont à une brève évaluation de chaque patient. Ils détermineront si le patient peut être traité et renvoyé sur place, ou doit être dirigé vers le cadre de soins le plus approprié à l’hôpital ou dans un autre site.

“Nous construisons tous un espace pour répondre à la demande de cette maladie respiratoire qui accompagne COVID-19 ainsi que d’autres choses qui peuvent causer cela, comme la grippe, qui est dans notre communauté en ce moment aussi”, Steve Mitchell, médecin directeur du service d’urgence de Harborview, a déclaré dans une vidéo sur le plan de surtension.

Chaque hôpital élabore des plans architecturaux pour modifier les espaces intérieurs des services d’urgence, pour fournir des soins sécuritaires aux patients atteints de maladies respiratoires et minimiser le risque de propagation du coronavirus. Le nombre de cas confirmés de COVID-19 à Seattle et dans le comté de King a régulièrement augmenté pour atteindre un total de 1 359 à ce jour. Le nombre de morts dans le comté est de 100 et devrait également augmenter.

“Nous examinons tous les projections, où nous savons que nous devons nous préparer”, a déclaré Mitchell. “Et donc cela nous permet d’étendre ces capacités, mais cela nous permet également de rassembler les patients de cohorte dans un domaine similaire, et de cette façon, nous pouvons rendre les choses plus efficaces pour eux.”