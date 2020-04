UW Medicine teste tous les patients admis dans ses hôpitaux pour le coronavirus – .

UW Medicine dit qu’elle prend des mesures pour garantir que les travailleurs de la santé puissent soigner en toute sécurité les patients hospitalisés au milieu de la pandémie de coronavirus. (UW Medicine via YouTube)

Le système médical de l’Université de Washington dit qu’il a commencé à tester tous les patients admis dans ses hôpitaux pour le coronavirus.

Le changement de politique reconnaît le fait que certains patients peuvent être porteurs du virus qui cause COVID-19 même s’ils ne présentent pas les symptômes les plus connus de la maladie, tels que de la fièvre ou une toux sèche.

“Nous trouvons des personnes asymptomatiques qui ont du COVID dans leur nasopharynx lorsque nous les tamponnons”, a déclaré Chloe Bryson-Cahn, professeure adjointe de médecine à l’Université de Washington School of Medicine, dans une vidéo sur le changement de politique.

La porte-parole de l’UW Medicine, Susan Gregg, a déclaré que la politique précédente consistait à ne tester que les patients admis pour des symptômes de COVID-19. “Nous allons maintenant tester tous les patients admis dans les hôpitaux même s’ils ne présentent aucun symptôme”, a-t-elle déclaré à . dans un e-mail. «Ceci est similaire à certaines de nos activités de surveillance pour voir qui peut être colonisé par une bactérie résistante particulière.»

Le réseau hospitalier d’UW Medicine comprend le Centre médical UW – Montlake, le Centre médical UW – Nord-ouest, le Centre médical Valley et le Centre médical Harborview (qui appartient au comté de King et est géré par UW sous contrat). Dans un communiqué de presse, UW Medicine a déclaré que la nouvelle politique s’applique actuellement à Harborview ainsi qu’aux campus hospitaliers de Montlake et Northwest. Gregg a déclaré que Valley Medical déploierait également des tests étendus.

Gregg a noté que UW Medicine a testé tous les patients qui se font opérer, pour s’assurer que les agents de santé prennent les précautions appropriées dans la salle d’opération. «Dans ce cas, à mesure que nous en apprenons davantage sur les personnes ayant un test positif sans symptômes, comme ce que nous voyons dans les établissements de soins infirmiers qualifiés, nous voulons connaître le statut de chaque patient dans nos hôpitaux afin que nos cliniciens et notre personnel puissent en toute sécurité prendre soin d’eux », a-t-elle déclaré. “Nous sommes en mesure de le faire parce que nous avons des délais d’exécution rapides avec notre capacité de test interne.”

Les tests seront traités par le laboratoire de virologie de l’UW Medicine, qui a lancé son propre test de laboratoire clinique il y a plus d’un mois après avoir obtenu un feu vert de la Food and Drug Administration. Les soins aux patients ne seront pas suspendus en attendant que les résultats reviennent, a déclaré Bryson-Cahn, mais les résultats devraient être disponibles le jour même.

Les responsables de la santé publique recommandent de contacter votre fournisseur de soins de santé primaires si vous pensez avoir le virus. Dans le cadre des procédures d’urgence que UW Medicine a mises en place le mois dernier, les patients présentant des symptômes respiratoires peuvent être examinés avant d’être admis à l’hôpital.

Lisa Brandenburg, présidente des hôpitaux et cliniques UW Medicine, a déclaré dans une vidéo publiée vendredi qu’environ 112 patients dans les hôpitaux UW Medicine ont été testés positifs pour COVID-19.

“Ce nombre est une légère baisse par rapport aux derniers jours”, a-t-elle déclaré. “Et nous sommes prudemment optimistes que nous assistons à cet” aplatissement de la courbe “. En même temps, nous savons que nous sommes prêts.”

Le Brandebourg a déclaré que les hôpitaux de UW Medicine ont un plan pour prendre en charge 600 patients supplémentaires si nécessaire.

Le dépistage accru des coronavirus, ainsi que la recherche de contacts avec des exigences de quarantaine de suivi, sont considérés comme les conditions préalables pour assouplir les ordonnances d’abri à domicile et les limitations de mobilité qui sont actuellement en place.

Mise à jour pour 15h40 PT 13 avril: Ce rapport a été mis à jour avec des informations de Gregg sur Valley Medical Center, ainsi que des informations de l’interview vidéo UW avec Bryson-Cahn.