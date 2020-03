UW traitant des patients atteints de COVID-19 avec un antipaludéen – un chercheur le qualifie de «très prometteur» – .

L’hydroxychloroquine est utilisée à l’Université de Washington pour lutter contre le COVID-19. (Photo: UW Medicine)

Les chercheurs et les médecins de l’Université de Washington à Seattle traitent les patients diagnostiqués avec COVID-19 en utilisant un médicament mieux connu sous le nom de thérapie contre le paludisme, dans le cadre d’un effort mondial plus large visant à évaluer les médicaments et les traitements existants dans la lutte contre la maladie.

Le médicament, l’hydroxychloroquine, est “très prometteur” comme traitement pour COVID-19, a déclaré Rodney JY Ho, professeur et boursier présidentiel à l’UW qui travaille en étroite collaboration avec des chercheurs de l’université qui se concentrent sur le nouveau coronavirus et ses effets.

Cependant, lui et d’autres chercheurs avertissent qu’il n’a pas fait l’objet d’essais cliniques aux États-Unis avec des personnes infectées par COVID-19, et qu’il n’y a pas suffisamment de données pour tirer des conclusions définitives sur son efficacité dans le traitement de la maladie.

“Il existe certains stades de cette maladie lorsque le médicament peut être utile”, a déclaré Ho à ..

L’hydroxychloroquine n’est pas nouvelle sur le marché. Il a d’abord été introduit pour traiter et prévenir le paludisme, le lupus, l’arthrite et maintenant, peut-être, le coronavirus. Des études en laboratoire indiquent que les médicaments peuvent empêcher le coronavirus d’envahir les cellules humaines après que des rapports anecdotiques en Chine et en France aient fait allusion à des récupérations.

L’idée est de “ralentir le virus” et d’empêcher les prestataires de soins de santé et autres d’être exposés, a déclaré Ho. Cependant, il a précisé que l’hydroxychloroquine n’est pas un «remède» pour la maladie. Cela nécessiterait la prévention et la détection précoce des personnes exposées au nouveau coronavirus.

Le professeur adjoint et médecin de l’UW, Arun Sidhar, a déclaré sur Twitter cette semaine que l’Université de Washington prévoyait d’utiliser l’hydroxychloroquine «pour tous les patients justifiant d’une hospitalisation» qui ont reçu un diagnostic de COVID-19. Il a également offert des conseils pour surveiller les résultats de l’électrocardiogramme des patients traités avec le médicament afin d’éviter les effets secondaires.

L’équipe UW Covid va utiliser l’hydroxychloroquine pour tous les patients justifiant une hospitalisation. Nous avons élaboré cette directive simple et rapide pour les seuils de QTc pendant le traitement. N’hésitez pas à vous adapter et à utiliser si votre hôpital utilise l’hydroxychloroquine pour ces pts. # COVID19 pic.twitter.com/c8ggkR531A

– Arun Sridhar (@ArunRSridhar) 17 mars 2020

Le président Donald Trump et d’autres responsables fédéraux ont évoqué le potentiel de l’hydroxychloroquine pour traiter le COVID-19 lors d’une réunion d’information avec les journalistes jeudi, attirant une nouvelle attention sur le concept de l’utilisation des thérapies existantes pour traiter le COVID-19 ou ralentir la propagation de la maladie.

“À court terme, nous envisageons des médicaments qui sont déjà approuvés pour d’autres indications”, a déclaré le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, lors du briefing de la Maison Blanche. Cependant, at-il dit, l’approche idéale est «de le faire dans le cadre d’un essai clinique – un grand essai clinique pragmatique pour réellement recueillir ces informations et répondre à la question qui doit être posée et répondue».

L’hydroxycloroquine est l’un des près d’une douzaine de médicaments utilisés dans les essais cliniques en Chine pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. Le remdesivir est un médicament testé aux États-Unis, un traitement antiviral qui a été utilisé dans les essais sur Ebola et le coronavirus MERS.

La société pharmaceutique Gilead Sciences a initialement développé le remdesivir pour traiter Ebola.

Le New York Times a rapporté début février que des médecins de la région de Seattle utilisaient le remdesivir pour traiter le premier patient diagnostiqué avec COVID-19 dans l’État de Washington, et ont constaté une amélioration notable de ses symptômes le lendemain.