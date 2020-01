Vecteur procédant à la vente d’actifs

WASHINGTON – Vector, le lanceur et la société de technologie Smallsat qui a déposé son bilan en décembre dernier, a annoncé le 24 janvier son intention de vendre sa technologie satellite à Lockheed Martin ou à un autre soumissionnaire.

Vector a annoncé que Lockheed Martin avait accepté d’acheter la technologie satellite définie par logiciel «GalacticSky» de Vector pour 4,25 millions de dollars en tant que «soumissionnaire de chevaux de trait». 21.

Si Vector obtient des offres supplémentaires pour GalacticSky, il sera vendu aux enchères le 25 février. Toute offre plus élevée doit valoir au moins 4,9 millions de dollars, selon les documents judiciaires concernant la vente, pour compenser Lockheed pour ses dépenses et pour payer une pause de 200 000 $. -up fee »pour ne pas avoir conclu l’accord d’origine. L’accord de vente final, soit à Lockheed ou à un autre soumissionnaire, nécessitera l’approbation finale d’un juge du tribunal de faillite lors d’une audience le 28 février.

“GalacticSky a été conçu pour transformer l’industrie aérospatiale et satellite, en la faisant passer de l’approche actuelle de fourniture de solutions et de capacités centrées sur le matériel à une solution basée sur un système défini par logiciel beaucoup plus flexible et rentable”, a déclaré Vector dans un communiqué sur la vente. “La vision ultime de Vector pour GalacticSky était de fournir une plate-forme et un service qui auraient permis aux développeurs de créer des applications satellites puis de télécharger leurs applications sur un satellite ou une constellation déjà en orbite.”

Vector a annoncé un accord préliminaire pour vendre la technologie GalacticSky à Lockheed lorsqu’elle a déposé le bilan du chapitre 11 le 13 décembre. Lockheed fournit également un financement en tant que débiteur en possession à Vector.

La technologie GalacticSky était auparavant une source de discorde entre les deux sociétés. Après que Lockheed Martin a annoncé sa technologie satellite définie par logiciel SmartSat en mars 2019, Vector a intenté une action contre Lockheed, alléguant une violation de brevet. Vector a retiré le procès en juillet, citant des négociations en cours avec Lockheed.

Lockheed Martin a continué de développer sa technologie satellitaire définie par logiciel. La société a annoncé le 16 janvier qu’elle avait testé des technologies avancées de calcul et de communication par satellite dans une charge utile hébergée appelée Pony Express 1, embarquée sur un cubesat, Tyvak-0129, lancé en décembre. La société a déclaré qu’une mission à venir, Pony Express 2, poursuivra ce travail «ainsi que la validation de l’architecture satellite définie par logiciel SmartSat de Lockheed Martin».

La vente proposée à Lockheed Martin ne comprend pas les actifs de Vector liés au développement de son petit lanceur. La société a déclaré qu’elle sollicitait séparément des offres pour ces actifs, «à condition que certaines exigences minimales soient respectées». Les documents judiciaires indiquent une offre minimale de 3 millions de dollars. Si la société ne reçoit aucune offre qualifiée pour ces actifs avant la date limite du 21 février, elle a déclaré dans son communiqué qu’elle “poursuivra un processus de commercialisation et de vente séparé” après avoir finalisé la vente de GalacticSky.

Vector a déposé le bilan du chapitre 11 quatre mois après la mise à pied de la plupart de ses 150 employés. Selon des sources de l’industrie connaissant bien la société, les licenciements d’août ont été déclenchés lorsque l’un des principaux investisseurs de la société, le fonds de capital-risque Sequoia, a retiré son soutien à la société en raison de préoccupations quant à la gestion de la société. Cela est arrivé alors que Vector travaillait sur un nouveau cycle de financement, et la décision de Sequoia a eu un effet domino, ce qui a fait reculer d’autres investisseurs.