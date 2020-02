Vénus et le croissant de lune seront côte à côte ce soir – c’est ici que vous pourrez les voir – .

Ce fut un début relativement calme pour 2020 en ce qui concerne l’observation du ciel. Bien sûr, nous avons eu quelques pleines lunes et quelques autres friandises ici et là, mais rien de particulièrement génial … jusqu’à ce soir, bien sûr. Jeudi soir, les résidents de l’hémisphère Nord auront la chance de voir une belle vue dans le ciel: Vénus brillante aux côtés d’un croissant de lune.

Vénus, qui est souvent facilement repérable grâce à sa lueur audacieuse, va s’asseoir près de la Lune dans le ciel sud-ouest. Si vous avez la chance d’avoir un ciel clair au-dessus de votre tête, vous aurez une grande chance de repérer la paire sans l’aide d’un télescope ou même de jumelles.

Vénus est unique dans sa relation avec la Terre. La planète se rapproche de la Terre plus que toute autre, mais en raison de nos orbites respectives autour du Soleil, cette distance varie énormément dans le temps. Cependant, parce que Vénus a une réflexion de surface si brillante, elle nous offre de nombreuses opportunités de la repérer dans le ciel nocturne, et ce soir sera l’un de ces moments. La particularité de la position actuelle de Vénus est qu’elle approche de son point le plus éloigné du Soleil, du point de vue de la Terre, et c’est le moment idéal pour observer la planète depuis la Terre.

Sa luminosité, combinée à sa position actuelle en orbite autour du Soleil, le place à un endroit particulièrement idéal pour être repéré depuis la Terre pendant une longue période de temps dans la soirée. Fin mars, Vénus sera visible pendant la plus longue période de temps après le coucher du soleil, mais ce soir nous offrira la possibilité de voir la planète brillante près de la Lune, et c’est un combo incontournable.

Il n’y a rien de particulièrement spécial à propos de la position de la Lune en ce moment, ni de sa phase. Nous avons eu droit à une nouvelle Lune le 23 février, et la forme en croissant que nous verrons ce soir est bien en deçà de la luminosité du premier trimestre que nous observerons début mars. La prochaine pleine lune n’aura pas lieu avant le 9 mars. Le 24 mars, une rencontre similaire entre Vénus et la Lune aura lieu dans le ciel, donc si vous rencontrez un ciel nuageux ce soir, ne vous inquiétez pas.

Donc, si vous avez envie d’une raison de regarder vers le ciel, ce soir vous offrira cette raison. Encore une fois, si vous êtes dans l’hémisphère Nord et que le ciel est clair ce soir, regardez simplement vers le sud-ouest et les deux objets les plus brillants du ciel seront Vénus et la Lune. Sortez et profitez-en!

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

