Verizon s’associe à PNNL pour développer des applications 5G – .

Verizon dit qu’il apporte son réseau sans fil ultra large bande 5G au Pacific Northwest National Laboratory de Richland, Washington, et collaborera avec le laboratoire sur des applications 5G qui peuvent bénéficier de tout, de la recherche en chimie à la protection du réseau électrique, aux besoins des premiers intervenants.

PNNL est le premier laboratoire national à utiliser le réseau 5G à large bande passante de Verizon. «Avec Verizon, nous prévoyons d’explorer comment la cybersécurité soutiendra la 5G pour les infrastructures critiques, et comment la 5G entraînera la transformation de la protection des terminaux, l’avancement de l’intelligence artificielle, la science derrière les systèmes autonomes et les applications Internet des objets associées», Scott Godwin , directeur général des partenariats et alliances d’entreprise chez PNNL, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse Verizon.

Verizon exploite cinq laboratoires 5G aux États-Unis et un autre à Londres. développer des cas d’utilisation ultra large bande pour des secteurs allant des soins de santé à la sécurité publique et au divertissement. L’un des laboratoires de Verizon est spécialisé dans les applications 5G pour les premiers intervenants.

PNNL prévoit de conseiller les sponsors fédéraux sur la façon dont la 5G pourrait avoir un impact sur leurs opérations et leurs infrastructures. Le laboratoire national travaille également en partenariat avec l’Université de Washington, T-Mobile et d’autres leaders technologiques du 5G Open Innovation Lab à Bellevue, Wash.