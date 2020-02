Virgin Galactic fait allusion à plus de retards pour le début des vols commerciaux SpaceShipTwo

WASHINGTON – Les dirigeants de Virgin Galactic ont suggéré le 25 février que le début des vols commerciaux de son véhicule suborbital SpaceShipTwo pourrait reculer, même si la société commence à planifier la reprise des ventes de billets.

La société, qui est devenue cotée en bourse en octobre après la conclusion d’une fusion avec la société d’acquisition à but spécial Social Capital Hedosophia, a publié ses états financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 après la fermeture des marchés le 25 février, montrant, comme prévu, une perte importante car le La société poursuit le développement et les tests de SpaceShipTwo.

Virgin Galactic a déclaré une perte nette de près de 211 millions de dollars sur des revenus d’environ 3,8 millions de dollars pour 2019. Ces revenus provenaient de vols de charges utiles de recherche sur des vols d’essai SpaceShipTwo ainsi que de services d’ingénierie non spécifiés. La société avait un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dette et amortissement (BAIIA) de – 187 millions de dollars pour 2019, comparativement à un BAIIA ajusté de – 132 millions de dollars en 2018.

La perte nette de la société au quatrième trimestre de 2019 était de 72,8 millions de dollars, contre une perte nette de 51,5 millions de dollars au troisième trimestre. Jonathan Campagna, directeur financier de Virgin Galactic, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes que la société avait engagé des dépenses supplémentaires au quatrième trimestre liées aux coûts de mise en conformité d’être une société ouverte, ainsi qu’au transfert de personnel et d’équipement vers Spaceport America au Nouveau-Mexique. et avec l’équipement de la cabine de son véhicule SpaceShipTwo existant, VSS Unity.

La société prévoit que ces pertes se transformeront rapidement en bénéfices une fois que SpaceShipTwo entrera en service commercial, avec un nombre croissant de vols à mesure que la société acquiert de l’expérience et met en service des véhicules supplémentaires. Dans une présentation aux investisseurs en septembre 2019, la société prévoyait un BAIIA positif en 2021, atteignant 274 millions de dollars en 2023.

Ces projections supposaient le début des opérations commerciales en juin 2020, mais lors de l’appel, George Whitesides, directeur général de Virgin Galactic, a laissé entendre que le service commercial, déjà retardé de plusieurs années, pourrait reculer.

«Nous continuons de nous concentrer sur notre priorité absolue de l’année, qui est de transporter Richard Branson dans l’espace sur un vol commercial», a-t-il déclaré. Branson, fondateur de Virgin Galactic, a depuis longtemps dit qu’il serait sur le premier vol commercial de la compagnie.

Cependant, il peut y avoir peu, voire aucun, vols commerciaux supplémentaires dans l’année. «Bien que nous aimerions avoir des revenus commerciaux cette année, l’objectif principal de cette année, du point de vue de l’entreprise et de l’ingénierie, est de préparer les véhicules et nos opérations, pour un service commercial régulier à long terme», Whitesides m’a dit. Cela comprend l’achèvement du programme de tests en vol pour SpaceShipTwo, l’optimisation de «l’expérience client de bout en bout» qui comprend les événements avant et après chaque vol, et la préparation des véhicules pour des opérations à long terme et à taux de vol élevé.

Interrogé par des analystes lors de la conférence téléphonique sur le calendrier, y compris sur ce plan antérieur de mise en service en juin 2020, Whitesides a souligné ses commentaires antérieurs. “Ce que nous affirmons aujourd’hui, c’est que notre priorité numéro un est de transporter Richard Branson dans l’espace sur un vol commercial en 2020”, a-t-il déclaré.

“En fin de compte, le montant des revenus que nous générons en 2020 n’est vraiment pas la chose qui fera de cette entreprise un grand succès”, a-t-il poursuivi. “Ce qui va en faire un grand succès, c’est d’avoir un véhicule que nous pouvons tourner relativement rapidement et le faire sur une base cohérente, puis en construire une flotte afin que nous puissions ajouter plus de capacité sur le marché.”

Whitesides n’a discuté d’aucun problème technique avec VSS Unity, le véhicule SpaceShipTwo a été transféré à Spaceport America au Nouveau-Mexique pour les tests finaux le 13 février. Il a déclaré que la société avait franchi 20 des 29 étapes d’un programme de «vérification et validation» avec le gouvernement fédéral. Administration de l’aviation qui ouvrira la voie à l’approbation finale pour le vol des clients commerciaux sur le véhicule. Cependant, il a ajouté qu’il était possible que Unity retourne «une ou deux fois» à l’usine de fabrication de Virgin Galactic à Mojave, en Californie, pour des travaux supplémentaires avant de commencer le service commercial.

Dans des dossiers réglementaires antérieurs, la société a déclaré avoir vendu 603 billets. Whitesides a déclaré que la société avait officiellement fermé cette première série de ventes de billets après le premier vol de SpaceShipTwo au bord de l’espace en décembre 2018, bien que les ventes aient effectivement pris fin après un crash en octobre 2014 qui a détruit le premier SpaceShipTwo et tué le copilote Michael Alsbury.

La société se prépare à rouvrir ses ventes de billets dans un proche avenir. Virgin Galactic a annoncé le 25 février qu’elle commencerait à offrir aux clients potentiels une opportunité d’aller en première ligne lorsque les ventes de billets reprendraient. La société a déclaré avoir reçu près de 8 000 «inscriptions d’intérêt pour les réservations de vols», principalement via son site Web. Ce chiffre a plus que doublé depuis septembre 2019.

Virgin Galactic a déclaré qu’elle permettra aux clients potentiels de s’inscrire à son programme «One Small Step», en versant un dépôt remboursable de 1 000 $ applicable à une future vente de billets. Les participants au programme, qui commencera à prendre des réservations le 26 février, auront la première occasion d’acheter des billets, bien que la société n’ait pas annoncé quand elle recommencera à vendre des billets ou leur prix.

Le programme One Small Step «marque une étape importante alors que nous nous préparons à rouvrir les ventes de billets», a déclaré Whitesides. Pour Virgin Galactic, le programme soutiendra son entonnoir de vente et créera «un bassin de prospects qualifiés» pour les ventes de billets ultérieures.

Bien que la société n’ait pas annoncé de prix, Whitesides a confirmé plus tard dans l’appel que ces billets seraient plus chers que les ventes passées, qui coûtaient jusqu’à 250 000 $ par billet. “Nous pensons que cela est justifié par l’extrême intérêt que nous constatons ainsi que par l’excellent produit que nous proposerons”, a-t-il déclaré. Le nombre de nouveaux billets que la société va vendre, ainsi que sa «stratégie de prix premium», seront dévoilés plus tard cette année, a-t-il ajouté.

Les analystes ont également interrogé Whitesides sur le cours des actions de la société, qui a grimpé en flèche ces dernières semaines. Après être tombé à 7 $ par action à la fin de l’année dernière, le titre a atteint 37,35 $ par action à la clôture des opérations le 19 février. Le titre a clôturé le 25 février à 34,04 $ par action, en baisse d’une fraction de pour cent par rapport à le jour malgré une vente beaucoup plus forte sur le marché plus large déclenchée par des inquiétudes quant aux effets de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur l’économie mondiale.

Whitesides a refusé de discuter de la récente hausse du titre. “Nous allons simplement continuer à exécuter”, a-t-il déclaré. «Je dirige une équipe pleine d’ingénieurs spatiaux, et ce que nous faisons de mieux, c’est simplement de garder la tête baissée et de se concentrer sur l’ingénierie.»