Virgin Orbit conçoit un ventilateur de série pour les patients atteints de coronavirus

Si la conception est approuvée, la société a déclaré qu’elle pourrait commencer à produire des ventilateurs en avril

Prototypes de ventilateurs de pont. Crédits: Virgin Orbit

WASHINGTON – Le fournisseur de lancement spatial Virgin Orbit a annoncé qu’il a développé un prototype de ventilateur de pont en série pour les patients COVID-19.

Virgin Orbit, basée à Long Beach, en Californie, a travaillé avec le Bridge Ventilator Consortium sur la conception du ventilateur, a indiqué la société dans un communiqué de presse du 30 mars. Le consortium est dirigé par l’Université de Californie à Irvine et l’Université du Texas à Austin.

Les ventilateurs haut de gamme compatibles avec les soins intensifs sont en pénurie alors que la pandémie s’est aggravée ces dernières semaines. Les ventilateurs de pont peuvent être utilisés pour aider à libérer les ventilateurs les plus avancés pour les patients les plus critiques.

“En attendant l’autorisation de la Food and Drug Administration, Virgin Orbit vise à commencer la production dans son usine de Long Beach début avril”, a déclaré Virgin Orbit.

«Un jour normal, nous construisons des fusées et d’autres équipements pour le lancement spatial; nous ne sommes pas des médecins et nous ne fabriquons généralement pas de dispositifs médicaux. Mais nous avons une équipe de penseurs incroyablement innovants et agiles », a déclaré Dan Hart, PDG de Virgin Orbit.

La société a déclaré qu’elle pouvait augmenter la production dans son usine de Long Beach et potentiellement augmenter la capacité de fabrication dès que le nouvel appareil serait reproductible et prêt pour la production.