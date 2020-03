Virgin Orbit prépare son premier lancement et son calendrier est réévalué en période de pandémie

Les fusées LauncherOne, fabriquées à Long Beach, en Californie, seront lancées par avion à partir d’un avion porteur 747-400 «Cosmic Girl» modifié.

WASHINGTON – Virgin Orbit réévalue le calendrier de la première démonstration en vol orbital de son véhicule LauncherOne, prévue en avril.

«Nous sommes conscients que COVID-19 impose des charges et des contraintes supplémentaires à nos équipes et à nos dirigeants, nous évaluons donc les choses quotidiennement et maintenons l’élan du mieux que nous pouvons tout en faisant tout notre possible pour protéger la santé de nos gens», Virgin Le porte-parole d’Orbit, Kendall Russell, a déclaré à SpaceNews le 19 mars dans un communiqué.

“Tout cela se déroule à la phase la plus critique de nos opérations de pré-lancement”, a déclaré Russell. “Nous nous déplaçons de manière agressive pour protéger notre équipe et nos familles, et nous surveillons la situation de près.”

Comme la plupart des entreprises, Virgin Orbit a une grande partie de ses effectifs en télétravail. “À l’heure actuelle, nous avons pu maintenir un environnement de travail sûr et sain pour les équipes qui doivent être physiquement sur place afin de faire avancer notre campagne de lancement”, a déclaré Russell.

Les fusées LauncherOne, fabriquées à Long Beach, en Californie, seront lancées par avion à partir d’un avion porteur 747-400 «Cosmic Girl» modifié. Le véhicule est proposé aux clients gouvernementaux et commerciaux en tant que service de lancement flexible qui peut opérer à partir d’emplacements dans le monde entier.

Au début du mois, la société a effectué un test de taxi au port aérien et spatial de Mojave en Californie. Il s’agissait d’un test de taxi de l’avion avec un véhicule LauncherOne à carburant liquide qui y était attaché, a déclaré Mandy Vaughn, président de VOX Space, la société sœur de Virgin Orbit. La prochaine étape avant le lancement orbital sera un vol d’essai de transport en captivité avec la fusée attachée à l’avion.

VOX Space, dont le siège est à El Segundo, en Californie, fournit des services de lancement de petits satellites au gouvernement américain.

Plus tard dans l’année, Virgin Orbit prévoit de procéder à son premier lancement militaire pour la Force spatiale américaine à partir de Guam, dans le Pacifique occidental.

Avant d’exécuter la mission DoD, Virgin Orbit doit terminer le vol d’essai, un lancement du programme de services de lancement de classe Venture de la NASA et plusieurs lancements commerciaux pour des clients non divulgués, a déclaré Vaughn à SpaceNews.

Vaughn a déclaré que LauncherOne peut voler depuis presque toutes les pistes. L’avion porteur actuel est un avion de passagers, mais à l’avenir, la société pourrait envisager de modifier un avion cargo qui pourrait transporter le lanceur jusqu’au lieu de lancement. “Cela pourrait ouvrir d’autres con-ops [concepts of operations] pour expédier des équipements dans le monde entier », a déclaré Vaughn.

Pour le lancement depuis la base d’Andersen Air Force à Guam, “nous ne tirons parti d’aucune infrastructure de la base elle-même autre que la piste et le tarmac alloué où nous pouvons charger la fusée et entretenir la fusée”, a déclaré Vaughn.

Guam est un site de lancement souhaitable pour de nombreuses raisons, a-t-elle déclaré. “Plutôt que d’avoir à quitter la Floride pour effectuer une grande manœuvre de jambe de chien pour pouvoir atteindre une orbite équatoriale, nous préférons simplement faire voler l’avion à la bonne latitude et lancer.” Guam est un «excellent site de lancement à faible inclinaison pour les missions commerciales et DoD».