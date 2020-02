Virgin Orbit s’approche de son premier lancement

MOUNTAIN VIEW, Californie – Virgin Orbit dit qu’il est à quelques semaines du premier lancement orbital de sa fusée LauncherOne alors que la société prévoit de se mettre rapidement en service si ce vol réussit.

La société a déclaré dans une série de tweets le 31 janvier qui est en préparation finale pour son lancement de test, avec la fusée LauncherOne attachée à son Boeing 747 pour une dernière série de tests et de répétitions générales au Mojave Air and Space Port en Californie. Cela comprend un vol de transport en captivité, où l’avion décollera avec la fusée attachée pour tout le vol.

La compagnie n’a pas révélé quand ce lancement aurait lieu au-delà du fait qu’il était «vraiment proche» d’être prêt pour le vol. Dan Hart, PDG de Virgin Orbit, a déclaré que le lancement aurait lieu dans les “semaines à venir” lors d’une table ronde lors du SmallSat Symposium ici le 4 février.

«Nous sommes positionnés au bout de la piste à Mojave. Notre fusée est mariée à notre 747 », a-t-il déclaré. “Nous sommes en train de répéter le lancement.”

Dans une interview après le panel, Hart a déclaré que la société était prête à passer rapidement aux opérations si le lancement de ce test était un succès. “Si nous avons une belle journée, nous sommes prêts à avancer presque immédiatement”, a-t-il déclaré. La prochaine fusée LauncherOne est actuellement «bien avancée» en cours d’assemblage à l’usine de Long Beach, en Californie.

Il a cependant reconnu le risque que le premier lancement ne réussisse pas. “C’est une démo de lancement. Nous sommes plutôt concentrés là-dessus », a-t-il déclaré. «Nous sommes conscients que les premiers lancements de nouveaux systèmes de lancement ont parfois des problèmes. Nous sommes prêts, à la fois techniquement et émotionnellement, pour cela. “

Si ce premier lancement ne réussit pas, il a déclaré que la société devrait être en mesure de corriger ces problèmes assez rapidement et de réessayer. «Nous sommes riches en matériel, ce qui a été la philosophie du programme.»

Hart a déclaré qu’après ce lancement de démonstration, les prochaines missions auraient également lieu à partir de Mojave. La société travaille avec l’US Air Force pour effectuer un lancement à partir de Guam, qui, selon lui, démontrerait la flexibilité du système.

“Cela commence à répondre au lancement réactif”, a-t-il déclaré à propos de cette mission de Guam. “C’est une capacité qui est unique à notre plate-forme, et il y a beaucoup d’enthousiasme à la fois dans notre gouvernement ainsi que dans d’autres gouvernements.”

La possibilité de lancer à partir d’un large éventail d’aéroports est un argument de vente clé pour LauncherOne, ce qui le distingue d’un marché bondé de petits lanceurs. «Étant donné que nous sommes un système de lancement aérien, nous serons le plus flexible, le plus réactif et probablement le seul système de lancement vraiment portable au monde», a-t-il déclaré. “Cela nous différencie.”

Cette capacité a attiré un mélange de clients gouvernementaux et commerciaux. Hart a déclaré que Virgin Orbit voit trois groupes distincts: les clients commerciaux, les clients du gouvernement américain et ceux des autres gouvernements nationaux. Les clients commerciaux représentent plus de 50% de l’activité globale, a-t-il déclaré.

Un point idéal pour le véhicule, a-t-il dit, sont les «petites constellations» de 10 à 100 satellites. «C’est un marché très intéressant pour nous», a-t-il déclaré, tant pour le déploiement de la constellation initiale que pour le lancement de satellites de remplacement. Il y a un intérêt croissant pour de telles constellations, a-t-il fait valoir, non seulement de la part de sociétés, mais de divers pays qui, jadis, auraient considéré un système satellite inabordable.

«Maintenant que les satellites sont beaucoup moins chers et que le lancement est beaucoup moins cher, un système adapté à un pays qui ne pensait pas qu’il allait mettre en place son propre système spatial est désormais une réalité», a-t-il déclaré. «Vous pourriez maintenant imaginer une petite constellation pour répondre à certains de vos besoins, afin que vous ayez le contrôle et l’accès aux données, auxquels vous n’auriez jamais pensé il y a 10 ans lorsque vous étiez heureux d’acheter une photo.»

Certaines études estiment qu’il existe au moins 100 petits lanceurs à différents stades de développement, dont beaucoup, dont Hart, prédisent un bouleversement au cours des prochaines années. «Je pense que les fondamentaux des entreprises entraîneront un bouleversement dans l’industrie du lancement», a-t-il déclaré. «Les entreprises devront servir leurs clients avec une valeur qui est significative pour eux, et elles doivent être des entreprises saines.»

“Il y a une énorme différence entre les startups qui sont une poignée de personnes avec une idée et les personnes qui ont vraiment toute l’ingénierie et toutes les compétences opérationnelles en place pour effectuer un lancement et le réaliser à plusieurs reprises”, a-t-il ajouté.