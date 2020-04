Virgin Orbit termine un test majeur final avant le premier vol LauncherOne

WASHINGTON – Virgin Orbit a effectué un vol d’essai de transport en captivité de son système LauncherOne le 12 avril, la dernière étape importante avant que la société n’effectue sa première tentative de lancement orbital.

L’avion Boeing 747 modifié de la compagnie, avec une fusée LauncherOne attachée à son aile gauche, a décollé du port aérien et spatial de Mojave en Californie à 14 h 23. Est. Le plan a survolé l’océan Pacifique au sud de Santa Barbara pour simuler un lancement avant de retourner à Mojave, avec la fusée toujours attachée, environ deux heures plus tard.

Virgin Orbit avait effectué des vols d’essai de transport en captivité dans le passé, mais c’était le premier avec une version de vol de LauncherOne, remplie de carburant RP-1 et d’azote liquide. Pendant le vol, l’avion a testé la manœuvre de lancement, où l’avion se redresse brusquement après avoir relâché la fusée.

Dans une déclaration du 10 avril, Virgin Orbit a décrit le vol à venir comme «une répétition de lancement complète de bout en bout» de l’avion et des opérations au sol, à l’exception de l’utilisation d’azote liquide, une alternative plus sûre au propulseur à oxygène liquide. utilisé pour LauncherOne. Ce test, a déclaré la société, était également «la dernière étape majeure avant notre démonstration de lancement», ou première tentative de lancement orbital.

Virgin Orbit avait prévu d’effectuer le vol de transport en captivité plus tôt cette année, mais a été retardé en partie par la pandémie de coronavirus. Alors que parmi les nombreuses sociétés spatiales considérées comme «essentielles» par les agences gouvernementales et donc autorisées à rester ouvertes, Virgin Orbit a renvoyé son personnel chez lui pendant une semaine le mois dernier pour leur permettre de faire face aux bouleversements causés par la pandémie ainsi que pour ajuster ses procédures pour permettre aux opérations sur site de se poursuivre en toute sécurité.

Ce travail, a déclaré Virgin Orbit dans la déclaration précédente, comprenait la reconfiguration de son centre de contrôle de mission et des procédures de réécriture dans l’atelier pour se conformer à la distance physique recommandée. Il s’agit également de nettoyer plus fréquemment les espaces de travail et d’augmenter l’utilisation d’équipements de protection individuelle. Malgré ces changements, l’entreprise estime que jusqu’à 90% de ses employés travaillent toujours à distance.

Le test de port en captivité est le dernier test majeur avant la première tentative de lancement de la société. “Bien sûr, nous allons d’abord examiner les données de ce vol de transport en captivité, et nous passerons par quelques dernières répétitions, donnant à l’équipe quelques chances supplémentaires de pratiquer leur travail avec nos nouvelles procédures COVID-19 en place, »A déclaré l’entreprise. “Mais la démo de lancement sera carrément dans notre ligne de mire.”

Virgin Orbit n’a pas précisé exactement combien de temps il faudrait avant que cette tentative de lancement orbital puisse avoir lieu. Auparavant, les responsables de la société avaient estimé qu’ils seraient prêts pour le lancement dès quelques semaines après le vol d’essai de transport en captivité.