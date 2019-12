Visuels FSD d'Inner City, mode Camp, nouveaux jeux, etc.

Il y a trois jours, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé qu'une mise à jour des fêtes avec un aperçu de Full Self Driving, de nouveaux jeux comme Stardew Valley et Backgammon perduet "quelques autres choses" seront bientôt disponibles. Aujourd'hui, Tesla a déployé la version logicielle 2019.40.50, et il semble que ce soit la mise à jour que le PDG de Tesla a récemment publiée.

La mise à jour du logiciel de vacances Tesla a un aperçu de FSD, Stardew Valley, Lost Backgammon et quelques autres choses – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2019

Les rapports des membres de la communauté Tesla qui ont reçu la mise à jour ont confirmé qu'elle inclut de nouveaux titres pour la Tesla Arcade, tels que Stardew Valley et Backgammon perdu. Cette récente mise à jour comprend également TRAX v0.1, une nouvelle application qui permet aux utilisateurs de Tesla de créer de la musique dans leurs voitures. L'un des œufs de Pâques les plus amusants de Tesla permet aux propriétaires de dessiner des images dans leur voiture à l'aide d'une application Sketchpad. Avec TRAX, les propriétaires peuvent désormais également créer de la musique à partir de leurs voitures.

Mais ceux-ci ne font qu'effleurer la surface de 2019.40.50. Outre ces fonctionnalités axées sur le plaisir, un certain nombre de mises à niveau plus fonctionnelles ont également été mises en place par le constructeur de voitures électriques, en particulier pour les propriétaires qui ont des véhicules équipés du matériel 3. Les fonctionnalités suivantes sont les plus intéressantes incluses dans la récente mise à jour.

(Apparent) Visuels FSD du centre-ville

Tesla a publié plusieurs améliorations à ses visualisations de conduite dans le passé. Cette mise à jour la plus récente, fidèle aux paroles d'Elon Musk, affiche désormais des éléments tels que des feux de signalisation, des panneaux d'arrêt et d'autres marquages ​​sur la route. Voici les notes de publication des visuels de conduite mis à jour de Tesla:

La visualisation de conduite peut désormais afficher des objets supplémentaires qui comprennent des feux de stop, des panneaux d'arrêt et des marquages ​​routiers sélectionnés. Le panneau d'arrêt et les visualisations des feux de stop ne remplacent pas un conducteur attentif et n'arrêteront pas la voiture. Pour voir ces objets supplémentaires dans votre visualisation de conduite, appuyez sur Commandes> Pilote automatique> Aperçu de la visualisation entièrement autonome.

Bien qu'il reste à voir si une version «complète» du FSD sera effectivement échantillonnée auprès d'un premier lot de propriétaires du programme d'accès anticipé de Tesla avant la fin de l'année, chaque véhicule équipé du matériel 3 aura accès à la société. visuels mis à jour. Ces détails peuvent sembler assez superficiels pour le moment, mais ils suggèrent que le réseau neuronal de Tesla reconnaît déjà et réagit à plus de structures et d'objets que l'on trouve dans les rues du centre-ville. Cette reconnaissance et cette réaction sont inestimables pour une véritable conduite autonome.

La grande surprise de cette semaine est donc la suivante: Même si seuls quelques utilisateurs en accès anticipé auront le code qui arrête la voiture activée… TOUT LE MONDE avec le matériel 3 peut voir la visualisation complète de l'auto-conduite. Vous obtenez un FSD! Vous obtenez un FSD! Tout le monde obtient FSD! pic.twitter.com/bkrYsd4p5Z – Tesla de 3e rangée (@thirdrowtesla) 23 décembre 2019

Commandes vocales

Les commandes vocales sont une fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur les véhicules Tesla. Elon Musk a promis que les propriétaires de Model 3 seraient capables de faire à peu près «n'importe quoi» via des commandes vocales dans le passé. Pour cette mise à jour, la société a ajouté une pléthore de nouvelles commandes qui permettront aux conducteurs de se concentrer sur la route en contrôlant les fonctions supplémentaires de leurs véhicules via la saisie vocale. Les notes de version indiquent ce qui suit:

Les commandes vocales ont été reconstruites pour comprendre le langage naturel. Pour cette version initiale, nous nous sommes concentrés sur les commandes qui minimisent le fait d'avoir à toucher l'écran afin que vous puissiez garder les yeux sur la route. Voici quelques domaines et exemples de ce que vous pouvez dire:

– Climat: «Réglez la température à 70», «Allumez le chauffage du siège passager»

– Véhicule: "Ajuster mon rétroviseur droit", "Ouvrir la boîte à gants"

– Navigation: «Allons travailler», «Où sont les stations de suralimentation à proximité»

– Médias: «Play the Beatles», «Search for Joe Rogan podcast»

– Communication: «Appelez David Lewis», «Envoyez un SMS à Evan»

L'ajout de ces commandes vocales vise à créer un environnement de conduite plus sûr pour tous sur la route. Envoyer des SMS et conduire est une habitude dangereuse dont de nombreux conducteurs sont coupables. Parmi les plus grandes plaintes des critiques du Model 3, il y a ses commandes tactiles, car elles exigent qu'un conducteur détourne brièvement les yeux de la route pour effectuer des réglages. Avec plus de commandes vocales, ces critiques sont adressées.

Améliorations du téléphone

Les améliorations supplémentaires apportées au téléphone incluent la lecture à haute voix d'un message texte par le véhicule et la possibilité de répondre en parlant à la voiture. Il s'agit d'une autre fonctionnalité qui augmentera la sécurité et limitera le besoin d'un conducteur de regarder ses appareils mobiles pendant les trajets.

Vous pouvez désormais lire et répondre aux SMS à l'aide de la molette de défilement droite. Lorsqu'un message est reçu, appuyez sur le bouton droit de la molette de défilement pour lire votre message texte à haute voix et appuyez à nouveau pour répondre en parlant à voix haute. Vous pourrez également voir les messages au fur et à mesure qu'ils arrivent via la section «Cartes» de l'écran tactile.

Pour afficher les messages reçus alors que votre téléphone est connecté via Bluetooth, appuyez sur le lanceur d'applications> Appeler> Messages. Vous pouvez lire un message et y répondre en appuyant sur une entrée de la liste des messages. Pour activer cette fonction, appuyez sur l'icône Bluetooth en haut de l'écran et activez «Synchroniser les messages». Une fois activé, vous pouvez également choisir de jouer un carillon chaque fois qu'un nouveau message texte est reçu en activant «Carillon sur nouveau message».

De plus, si vous avez des contacts téléphoniques préférés sur votre appareil, vous pouvez désormais y accéder facilement depuis l'onglet Favoris de l'application Téléphone.

Remarque: Les notifications doivent être activées sur votre appareil à partir des paramètres Bluetooth du téléphone pour envoyer et recevoir des SMS. En raison des limitations de la prise en charge Bluetooth de votre appareil, vous ne pourrez pas envoyer de messages de groupe. Comme d'habitude, le comportement Bluetooth peut dépendre de la marque et du modèle de votre appareil.

Mode Camp

Le nouveau «mode Camp» de Tesla est parfait pour les propriétaires qui passent beaucoup de temps dans leur voiture. Essentiellement une version améliorée de la fonction «Keep Climate On» de Tesla, le mode Camp permet à un véhicule de maintenir sa température et ses systèmes d'infodivertissement pendant que ses opérateurs se reposent ou même dorment. Le mode Camp se marie parfaitement avec le théâtre Tesla, faisant essentiellement du Model S, du Model X et du Model 3 des chambres d'hôtel mobiles.

«Votre voiture peut désormais maintenir le débit d'air, la température, l'éclairage intérieur, ainsi que jouer de la musique et alimenter les appareils lorsque le mode Camp est activé. Pour activer le mode Camp, appuyez sur l'icône du ventilateur au bas de l'écran tactile et réglez Keep Climate On sur CAMP pendant que votre voiture est en PARC. "

Enregistrer les clips Dashcam sur Honk

La dashcam intégrée de Tesla permet aux propriétaires de sauvegarder des clips vidéo enregistrés par le véhicule simplement en klaxonnant. Cela devrait empêcher tout incident fâcheux d'être écrasé par un véhicule, ce qui, à son tour, augmente la sécurité et la tranquillité d'esprit sur la route.

Conclusion

Les nouvelles fonctionnalités ajoutées avec cette mise à jour visent à créer une expérience plus sûre et plus amusante pour les conducteurs et les passagers de Tesla. La société semble se concentrer fortement sur l'augmentation de la sécurité aux panneaux d'arrêt et aux feux de stop avec l'ajout de rendus à sa fonction de visualisation de la conduite. Elon Musk a déclaré qu'il avait pour objectif de faire des véhicules de l'entreprise les machines les plus sûres et les plus amusantes sur la route. Compte tenu du contenu de la mise à jour des fêtes de la société, il semble que Tesla soit déterminé à réaliser les souhaits d'Elon Musk.

H / T Tesla Raj, 3e rangée Tesla/Twitter