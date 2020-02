Viva La VPN: Hola vous protège en ligne n’importe où, n’importe quand pour la vie pour moins de 40 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Pour ne pas trop comploter, mais si vous avez des inquiétudes concernant la surveillance du gouvernement portant atteinte à vos libertés sur Internet, vous devriez faire attention à ce qui se passe actuellement au Cachemire.

Le mois dernier, le gouvernement indien a finalement rétabli le service Internet dans la région du Cachemire, longtemps contestée, et ses 7 millions d’habitants. Cependant, la plupart des sites de médias sociaux restent interdits – à l’exception des utilisateurs avertis avec un service VPN, qui contournent le blocage et reviennent sur les sites sociaux avec des cris de «Viva La VPN».

Et ils n’ont pas tort. Vous ne vivez peut-être pas sous une dictature maintenant, mais un service comme Hola VPN Plus (abonnement de 39 $ à vie, plus de 90% de réduction) peut vous aider à ne jamais être la proie des caprices d’un politicien.

Avec plus de 200 millions d’utilisateurs dans plus de 190 pays à travers le monde, Hola est déjà l’un des services VPN les plus populaires au monde. Non seulement les abonnés peuvent garantir une vitesse de connexion illimitée et un accès à des sites Web qui peuvent être censurés ou bloqués dans leur région, Hola Plus offre également un anonymat Web complet.

Votre adresse IP reste cachée dans la connexion sécurisée IKEv2 / IPsec, PPTP / L2TP, DES3 et AES256 de Hola, vous assurant un accès sûr et privé pour surfer sur le Web ouvertement, sans crainte que des pirates informatiques ou des grands frères gouvernementaux surveillent vos activités.

Votre abonnement protège jusqu’à cinq appareils, donc peu importe où vous êtes, vous pouvez regarder vos serveurs de contenu préférés comme Netflix, BBC Hulu, Disney + et autres sur votre ordinateur portable, tablette ou smartphone sans soucis.

Le service Hola Plus à vie est d’une valeur de 717 $, mais avec cette offre, il ne coûte que 39 $. C’est un petit prix à payer pour une vie de tranquillité d’esprit.

