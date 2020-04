Vivre avec le Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Si vous êtes beaucoup sur la route – ou étiez beaucoup sur la route – et que vous devez faire un travail commercial qui ne peut pas être géré avec un smartphone ou une tablette, vous voudrez peut-être investir dans un bien sérieux, sérieusement ordinateur portable compact. Les plus légers pèsent moins de 3 livres, approchant parfois seulement 1 kilogramme, ou 2,2 livres. Le meilleur est le Lenovo ThinkPad Carbon X1, avec un écran de 14 pouces, au prix de 1400 $ à 2400 $.

Vous travaillez à domicile? La petite taille en fait un excellent ordinateur à la maison lorsque plusieurs adultes et étudiants s’abritent sur place à l’âge du coronavirus: assis à une table de cuisine, drapé sur un canapé ou allongé dans son lit.

Ce n’est pas seulement le faible poids du ThinkPad X1 Carbon. C’est la taille compacte, à peine plus grande qu’une gerbe de papier d’un demi-pouce d’épaisseur. C’est le petit adaptateur secteur et la durée de vie de la batterie de 10 à 15 heures. C’est aussi savoir que la machine ne va pas tomber en panne lorsque vous êtes sur la route, ou lorsque vous travaillez à domicile et que l’informaticien le plus proche de votre entreprise s’abrite à 32 km. Les ThinkPad ne se cassent pas très souvent. Le delta de prix sur un portable grand public de cinq livres n’est pas négligeable, mais il est moins important que le fait que vous restiez productif.

Le deuxième affichage étend l’affichage principal

La chute d’un ordinateur portable plus grand et plus lourd de 4 à 5 livres réduit également le volume que vous devez transporter lorsque vous voyagez. Je suis sur la route plus de 20 fois par an. (Eh bien, j’étais jusqu’à ce que, euh, tout le monde ait arrêté de voyager.) La photo ci-dessus a été prise pendant une semaine lors d’un salon de l’auto, où j’avais besoin d’écrire des histoires; traiter les photos; travailler sur les réseaux sociaux pour accroître la visibilité de mes histoires ExtremeTech sur Twitter, Facebook et Instagram; et restez en contact avec vos amis et votre famille, travaillant non seulement dans la chambre d’hôtel avec vue, mais également dans les navettes, pendant les temps d’arrêt entre les réunions ou aux portes de départ de l’aéroport.

Pendant des années, j’ai voyagé avec un mince câble HDMI de 10 à 15 pieds de long (15 $ à 50 $) que je pouvais brancher sur le grand téléviseur de l’hôtel si je pouvais accéder aux prises arrière, si le téléviseur ne bloquait pas l’accès au Prise HDMI2 et si le téléviseur est visible depuis le bureau. Cela m’a permis de regarder des dizaines de photos dans Adobe Lightroom ou de diffuser des vidéos. Maintenant, je voyage avec un deuxième écran, l’écran ThinkVision M14 USB C (250 $), qui se branche rapidement lorsque je suis à l’hôtel ou dans une salle de presse du centre des congrès. Les pieds sur la base vous permettent d’obtenir le niveau inférieur de l’écran avec la base de l’écran de l’ordinateur.

Que vous descendiez au bar de l’hôtel ou que vous vous rendiez à la maison dans la salle des médias pour regarder la télévision, je trouve que je glisse maintenant le X1 sous mon bras – au lieu de mon iPad – si je veux vérifier le courrier ou les médias sociaux. C’est discret. Je ne le ferais pas avec un ordinateur portable de 15 pouces pesant 5 livres. Même le très beau ThinkPad X1 Extreme Gen 2 est juste un peu plus grand à tous égards (tableau ci-dessus), assez pour que vous sentiez la taille et le poids aller d’un endroit à l’autre. Et celui-ci est léger par rapport à la plupart des ordinateurs portables avec des écrans de 15 à 16 pouces.

Mécanique de première classe

Je suis un utilisateur de longue date d’ordinateurs portables et d’ordinateurs portables. J’ai écrit un livre sur l’utilisation des ordinateurs portables dans les premiers jours, et j’étais ravi de voir les poids descendre de 10 livres, puis glisser en dessous de 5 livres. Au fil du temps, j’ai apprécié la robustesse et la fiabilité par rapport aux prix bas ou (jusqu’à présent) au poids absolument le plus bas. Le X1 vous permet de tout avoir. Autre qu’un prix bas: le X1 le moins cher est toujours bien supérieur à 1000 $ et le X1 coché toutes les options approche 2500 $.

Si vous sortez sur la route ou que vous vous déplacez quotidiennement en transports en commun, lorsque vous soulevez le couvercle, vous souhaitez que la machine revienne à la vie à chaque fois, immédiatement. Pour cela, cela vaut un prix initial plus élevé. C’est absolument lorsque l’entreprise paie, mais probablement même lorsque vous payez. (Peut-être que vous n’avez pas besoin de la mise à niveau de l’affichage 4K sur un écran mesurant seulement 12 pouces de diamètre.)

Surtout, je fais les choses habituelles sur la route: gérer le courrier électronique, écrire des documents et des histoires, bavarder sur Slack et consulter les réseaux sociaux. Pour cela, tout ordinateur portable fonctionne. Je gère également de nombreuses photos et vidéos. Pour ceux-là, le X1 Carbon est plus que réalisable. Cela dit, Adobe pousse enfin ses outils Photoshop et Lightroom sur l’iPad et ils sont certainement utilisables.

J’ai un moniteur de bureau de 30 pouces à la maison. Loin de chez moi, je compense avec l’affichage secondaire ThinkVision ou le branchement sur le téléviseur de l’hôtel lorsqu’il est accessible.

Le X1 Carbon possède deux prises USB et deux prises Thunderbolt / USB ainsi qu’un connecteur Ethernet filaire qui nécessite un adaptateur. Il y a aussi un ensemble de microphones et une caméra frontale 720p avec éclairage IR pour les endroits sombres. Vous pouvez presque doubler le prix en améliorant:

Écran Full HD 14 pouces 1920 x 1080 (400 nits) pour écran tactile à 2560 x 1440 WQHD à 3840 x 1440 UHD (500 nits) du processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération à 1,6 GHz à la 8e génération i7-8665U à 1,9 GHz Disque SSD de 256 Go à 512 Go à 1 To de stockage (2 To non offerts) 8 Go à 16 Go de RAM Windows 10 Home to Pro

Pas le seul ordinateur portable ultra-léger

Il existe au moins une demi-douzaine d’ordinateurs portables ultraportables concurrents, ceux pesant 3 livres ou moins, généralement avec des écrans de 13 ou 14 pouces, des disques durs à semi-conducteurs et une autonomie de batterie de plus de 10 heures. Les deux qui attirent le plus d’attraction sont le Lenovo ThinkPad Carbon X1 et l’Apple MacBook Pro 13 pouces. Ils sont tous les deux à prix élevé et obtiennent des scores élevés pour leur fiabilité. Je les aime tous les deux; ma femme a un MacBook 13 pouces et elle est artiste, et cet (artiste) est une victoire quasi automatique pour Apple.

Si vous pouvez vivre avec 512 Go et non 1 To de stockage, l’une des meilleures offres sur le X1 Carbon est la configuration unique à prendre ou à laisser de 1500 $ de Costco: le processeur Intel Core i7-8565U plus puissant, la plus grande configuration de RAM de 16 Go , un écran tactile 1920 x 1080 avec une luminosité de 300 nits (les autres écrans X1 sont 400, 300 et 500 nits) et Windows 10 Home.

D’autres bons choix sont le Dell XPS 13 (LCD 13 pouces, 2,7 livres) et Inspiron 14 7000 (LCD 14 pouces, 2,9 livres), HP Envy 13 (LCD 13,3 pouces, 2,6 livres) et LG Gram 14 14Z90N ( LCD 14 pouces, 2,2 livres). La plupart offrent 8 Go ou 16 Go de RAM (généralement soudés) et 256 Go à 2 To de stockage SSD (512 Go et 1 To sont les plus courants). Si votre entreprise achète une seule marque de PC portable, ils sont tous très bons. Vous voudrez peut-être des moniteurs grand écran à votre bureau à la maison et au bureau, et les écrans 24 pouces sont maintenant très bon marché.

L’Apple MacBook Air (LCD 13,3 pouces, 2,8 livres) est encore plus léger que le MacBook Pro 13, mais il est également léger sur les E / S: vous utilisez les deux Thunderbolt / USB-C pour VGA, HDMI ou Ethernet filaire externe .

Il convient de noter le LG Gram 17, un 17 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 (WQXD), pesant seulement 2,9 livres avec une autonomie nominale de 17 heures. Il est donc très léger, mais peut également nécessiter un sac à dos ou un sac à bandoulière plus grand, et vous devez faire très attention à ne pas serrer ou stresser l’étui.

Au fil des ans, j’ai utilisé des ordinateurs portables IBM / Lenovo, Compaq, Dell, Gateway, HP, NEC, Panasonic et Toshiba. Tous étaient des améliorateurs de productivité majeurs à l’époque. Le plus éblouissant était un NEC UltraLite de 4 livres à une époque où seule une poignée d’ordinateurs portables pesait moins de 10 livres. Je l’ai toujours en souvenir, à côté de la machine à écrire Underwood 5 d’un ancêtre. À l’heure actuelle, le portable de référence pour moi est le Lenovo ThinkPad X1 Carbon, car la portabilité est importante. Même lorsque le mot portable, pour l’instant, ne signifie que de la tanière au salon en passant par la table de la cuisine.

