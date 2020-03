Voici 600 cours d’informatique et d’affaires pour vous garder occupé, le tout pour moins de 60 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a beaucoup d’incertitude quant à la durée pendant laquelle nous allons nous isoler pendant cette épidémie de COVID-19. Que nous soyons en train de travailler pour les deux prochaines semaines ou plusieurs mois, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour vous concentrer sur un peu de développement personnel? En fait, s’il y a de l’argent dans cette épreuve, c’est que nous avons tous beaucoup plus de temps pour sauter en ligne et apprendre quelque chose de nouveau.

S’il y a quelque chose que vous ne savez pas, il y a de fortes chances que vous le trouviez dans les montagnes d’apprentissage disponibles via les cours en ligne de formation en intégrité. À l’heure actuelle, vous pouvez accéder à vie à leurs archives de formation épiques pour seulement 59 $, des centaines de réduction sur le prix régulier.

Ce plan d’adhésion est vraiment la clé du royaume car Integrity ouvre un accès complet à plus de 600 cours, chacun avec son propre certificat d’achèvement pour prouver vos nouvelles compétences. En ce qui concerne les affaires et l’informatique, bonne chance pour trouver un sujet qu’un cours de formation sur l’intégrité ne couvre pas, y compris tout, des certifications informatiques et de la gestion de projet aux ventes et au marketing.

En plus de toutes ces catégories, vous pourrez également choisir parmi une large gamme de formations destinées à vous préparer à obtenir la certification auprès de certains des systèmes et fournisseurs les plus populaires au monde. Si vous souhaitez obtenir une certification avec les services Microsoft, Office ou Azure, vous pouvez trouver la formation dont vous avez besoin ici. Aide CompTIA? Ici aussi. Préparation à la certification PMI Project Management? Affirmative.

Pendant ce temps, toute cette formation est dispensée par des instructeurs experts ayant une expérience sérieuse dans leurs domaines, chacun avec au moins 15 ans d’expérience et plusieurs certifications de fournisseurs comme CompTIA, Cisco, Microsoft et plus encore.

Ce type d’accès universel à vie est généralement disponible pour 1450 $, mais avec l’accord actuel, il est en vente pour seulement 59 $.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: