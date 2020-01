Voici à quoi ressemble la surface du Soleil – .

Le soleil se lève et se couche chaque jour, ce qui nous donne de nombreuses occasions de le voir. De la Terre, nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce que c’est, car c’est une goutte ultra-brillante dans le ciel qui endommagera littéralement vos yeux si vous la regardez trop longtemps, mais les scientifiques ont des outils qui peuvent voir notre étoile la plus proche en beaucoup Plus de détails.

Cette semaine, une équipe de chercheurs travaillant avec le télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST) encore en construction a photographié ce qui pourrait être le regard le plus détaillé sur la surface du soleil que quiconque ait jamais vu, et le garçon est-il jamais jolie.

C’est vraiment assez incroyable, et l’équipe a même réussi à capturer un bref aperçu animé de la façon dont la surface de l’étoile roule constamment. Vérifiez-le:

«C’est littéralement le plus grand saut dans la capacité de l’humanité à étudier le Soleil depuis le sol depuis l’époque de Galilée. C’est un gros problème “, a déclaré le professeur Jeff Kuhn de l’Université de Hawaiʻi dans un communiqué. «Ces instruments utilisent une technologie infrarouge sensible et des optiques complexes qui révèlent les taches solaires et les petites caractéristiques magnétiques, ainsi que la façon dont leur magnétisme atteint l’espace. Avec ces nouveaux outils, nous espérons apprendre comment le Soleil interagit avec la Terre. »

C’est vraiment une observation étonnante, et même alors que des groupes comme la NASA lancent des missions pour visiter notre étoile à des distances plus proches que jamais, il est toujours étonnant que les scientifiques soient capables de faire ce genre d’observations détaillées à partir de la Terre. Le télescope DKIST devrait être entièrement opérationnel d’ici juin, date à laquelle nous sommes sûrs d’obtenir de nombreuses images impressionnantes supplémentaires.

Source de l’image: NSO / AURA / NSF

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.