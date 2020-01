Voici à quoi ressemble le coronavirus – .

Le coronavirus se propage, et il se propage relativement rapidement. Ce qui a commencé comme une poignée d’infections confirmées dans le marché aux poissons de Wuhan, en Chine, a explosé en une crise internationale avec des responsables de la santé qui contrôlent les voyageurs et des hôpitaux entiers étant construits simplement pour loger ceux qui sont tombés malades.

Maintenant, alors que le nombre de cas confirmés grimpe de milliers par jour, des chercheurs chinois ont publié un aperçu microscopique de la façon dont les coronavirus attaquent et se multiplient dans les cellules. La photo, partagée par des scientifiques de l’Université de Hong Kong, est notre premier regard clair sur le virus qui a tué au moins 200 personnes.

Selon les dernières estimations en provenance de Chine, plus de 9 800 personnes seraient infectées par un coronavirus. Ce nombre a augmenté de plus de 2000 en une seule journée, mais avec la rapidité avec laquelle cette histoire se développe, il est impossible de trouver un vrai chiffre.

Le coronavirus produit des symptômes similaires à ceux de la pneumonie et, bien que certains se soient remis de leurs infections grâce aux soins hospitaliers, des centaines sont morts de leurs infections.

Pas plus tard qu’hier, la première transmission interhumaine du virus aux États-Unis a été confirmée. Cela s’est produit entre une femme récemment revenue de Wuhan, en Chine, et son mari qui n’avait pas fait le voyage avec elle. Il a été confirmé que les deux personnes étaient infectées et les deux étaient maintenus en quarantaine et sous observation.

Pendant ce temps, les médecins travailleraient sur un vaccin qui pourrait être déployé pour lutter contre la propagation du virus, mais la vitesse à laquelle il se propage rend le développement d’un tel vaccin encore plus difficile. L’Organisation mondiale de la santé considère qu’il s’agit d’une urgence sanitaire mondiale et nous n’en avons certainement pas entendu parler.

Source de l’image: l’Université de Hong Kong

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

