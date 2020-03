Voici à quoi ressemble un test de coronavirus au volant – .

Des sites de test du coronavirus au volant sont en cours de création aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.

Le test est rapide et nécessite simplement un écouvillonnage de l’intérieur du nez du patient.

Les résultats peuvent prendre des jours avant d’être communiqués, mais les tests plus récents promettent de produire des résultats en aussi peu que 90 minutes.

La pandémie de coronavirus a tout le monde sur le bord, et toute personne présentant le moindre des symptômes pseudo-grippaux veut se faire tester le plus tôt possible. Des installations de test au volant ont été mises en place dans de nombreux États, offrant aux patients un moyen de se faire tester en toute sécurité sans mettre en danger la santé des autres. Mais qu’est-ce qu’un tel test implique réellement? Grâce à Lauren Petracca de The Post and Courier à Charleston, en Caroline du Sud, nous pouvons voir tout le processus de première main.

Comme elle l’explique sur Twitter, Petracca a commencé à ressentir des symptômes pseudo-grippaux quelques jours avant de se faire tester. Elle a été dirigée vers le lieu de test au volant par son hôpital local et a enregistré le tout.

La vidéo, qui ne dure que deux minutes environ, montre comment le test est effectué. Pour obtenir un échantillon non contaminé, le personnel de test – couvert de la tête aux pieds dans une combinaison de protection avec un écran facial transparent – demande à la personne (Petracca, dans ce cas) de se moucher. Cela dégage les voies respiratoires pour que le test soit administré.

Un petit écouvillon est ensuite inséré dans le nez à une profondeur que l’on pourrait surprendre. Cela est nécessaire pour extraire un échantillon test de cellules de ce qu’on appelle la région nasopharyngée. C’est un domaine identifié par les scientifiques comme un emplacement privilégié pour que le virus s’enracine, et c’est l’endroit idéal pour tester l’infection.

Le processus d’écouvillonnage ne prend que quelques secondes dans chaque narine, mais ce n’est clairement pas une sensation agréable. D’après la réaction de Petracca, nous pouvons imaginer que c’est inconfortable, mais il est crucial que le patient reste stable pendant le prélèvement d’échantillons afin que le test soit aussi précis que possible.

Une fois l’échantillon prélevé, le membre du personnel arrache l’écouvillon dans un tube, le scelle, puis y met le nom du patient avant de le faire passer pour qu’il soit envoyé avec un nombre incalculable d’autres personnes aux fins de test. Selon le test utilisé, les résultats peuvent durer de 24 heures à plusieurs jours. De nouveaux tests en cours de développement promettent des résultats en aussi peu que 90 minutes, ce qui permettra éventuellement de suivre la propagation du virus plus rapidement.

Quiconque a subi un test de dépistage de l’angine streptococcique sait que les tests médicaux sont rarement confortables, il n’est donc pas surprenant que le test de COVID-19 puisse vous arroser les yeux pendant une minute ou deux. C’est un petit prix à payer pour savoir si vous êtes contagieux, et comme de plus en plus d’installations de test mobiles apparaissent dans le monde, celles qui présentent des symptômes devraient faire ce qu’elles peuvent pour se faire tester le plus rapidement possible.

