Voici ce que Hubble regardait pour votre anniversaire – .

Le nouvel outil de recherche Hubble de la NASA vous montre ce que le télescope spatial regardait lors de votre anniversaire ces dernières années.

Alors que le 30e anniversaire de Hubble approche à grands pas, l’agence célèbre en montrant certaines des images les plus époustouflantes du télescope.

Le télescope spatial Hubble, exploité par la NASA et l’Agence spatiale européenne, vole haut depuis près de trois décennies complètes. C’est long à regarder dans l’espace, et le télescope a fourni à l’humanité des découvertes incroyables et une richesse de bonbons pour les yeux célestes. Au cours de près de 30 ans, il a accumulé toute une collection d’images, et il y a au moins un cliché spectaculaire pour chaque jour de l’année civile.

La NASA le sait et pour aider à célébrer le 30e anniversaire du vaisseau spatial, l’agence a mis au point un petit outil Web pratique qui vous montre quelle merveille cosmique Hubble regardait votre anniversaire au cours des années passées.

“Hubble explore l’univers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7”, écrit la NASA. “Cela signifie qu’il a observé une merveille cosmique fascinante tous les jours de l’année, y compris le jour de votre anniversaire.” Assez simple, alors essayons!

L’outil est incroyablement facile à utiliser. Vous entrez simplement votre mois et votre jour de naissance dans les champs appropriés, cliquez sur «Soumettre» et vous serez traité avec l’une des 366 images impressionnantes prises par Hubble. Oui, Hubble a également travaillé dur pendant les années bissextiles, et le 29 février 2004, il se chauffait à la lueur d’un immense champ stellaire au cœur de notre propre galaxie de la Voie lactée.

Mon anniversaire se trouve être le 26 mars et en entrant cette date dans l’outil, je suis associé à une photo d’une star appelée RS Puppis. Hubble a capturé l’image le 26 mars 2010. La NASA fournit même une brève description de ce qui rend chaque photo spéciale.

L’étoile brillante RS Puppis est emmaillotée dans un cocon de poussière réfléchissante éclairée par l’étoile scintillante. L’étoile est 10 fois plus massive que notre Soleil et 200 fois plus grande.

Cliquer sur l’option «Plus d’infos» vous amènera à une page avec une description beaucoup plus détaillée de la photo et du sujet. Il s’avère que RS Puppis – en plus d’être ma nouvelle star préférée – est, en moyenne, 15 000 fois plus lumineux que notre propre Soleil. Soigné!

Il est étrangement addictif de taper les anniversaires de vos amis et de votre famille pour voir ce que l’outil recrache. Par exemple, le jour de l’anniversaire de mon père en 1997, Hubble observait deux galaxies au milieu d’une collision. Le jour de l’anniversaire de ma mère en 2002, le télescope fixait le halo autour de la galaxie voisine d’Andromède.

Quoi qu’il en soit, c’est un petit outil incroyablement cool et informatif, et je recommande fortement de lui donner un coup de feu.

