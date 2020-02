Voici ce que les scientifiques feront ensuite à la recherche de la vie extraterrestre – .

Les astronomes ont beaucoup à voir lorsqu’ils regardent profondément dans l’espace. Selon leurs objectifs, certains se concentrent sur des galaxies éloignées ou des étoiles proches, tandis que d’autres chassent des exoplanètes ou même des objets au sein de notre propre système solaire. Les chercheurs de l’Institut SETI ont un objectif très précis, et c’est juste dans le nom: «Rechercher des renseignements extraterrestres».

Maintenant, dans un nouvel accord entre l’Institut SETI et l’observatoire VLA (Very Large Array) au Nouveau-Mexique, les scientifiques vont scanner le ciel entier pour trouver des indices de civilisations extraterrestres. Le projet sera intimidant et nécessitera l’utilisation de 28 radiotélescopes massifs, mais ce pourrait être notre meilleure chance à ce jour de trouver une vie intelligente dans le cosmos.

Comme le rapporte The Guardian, les scientifiques à la recherche d’une vie extraterrestre gagnant la capacité de parcourir les données en temps réel au fur et à mesure de leur collecte pendant l’enquête est une affaire énorme pour les chercheurs de SETI.

«Déterminer si nous sommes seuls dans l’univers en tant que vie technologiquement capable est parmi les questions les plus convaincantes en science, et [our] les télescopes peuvent jouer un rôle majeur pour y répondre », a déclaré Tony Beasley, directeur de l’Observatoire national de radioastronomie, dans un communiqué. L’Observatoire national de radioastronomie gère le très grand réseau.

C’est une période passionnante pour être un chasseur d’extraterrestres, mais le projet a certainement sa part de limites. À l’aide de radiotélescopes, les chercheurs seront à l’écoute des signaux qui révèlent la présence de civilisations extraterrestres avancées. Ne pas entendre ces signaux d’une certaine région de l’espace ne signifie pas qu’il n’y a pas de vie là-bas, cela signifie simplement que toute vie qui peut exister là-bas n’a pas atteint un niveau de capacité technologique pour que nous puissions les entendre à distance.

Il faudra un certain temps avant que le VLA soit prêt à effectuer le balayage tout ciel. Certains travaux doivent être effectués à l’avance pour préparer le projet, mais une fois qu’il est prêt à démarrer, les scientifiques de la chasse aux extraterrestres pourraient enfin obtenir ce qu’ils attendaient.

Source de l’image: Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

