Voici comment le MIT veut sauver la Terre des astéroïdes tueurs – .

Si les films de science-fiction nous ont appris quelque chose, c’est que sauver la Terre d’un astéroïde tueur va prendre de gros exercices et probablement des armes nucléaires. Heureusement, si un rocher spatial particulièrement grand venait à menacer la Terre, notre plan d’attaque serait probablement un peu plus équilibré. Autrement dit, tant que nous avons vu la menace suffisamment à l’avance.

Une équipe de chercheurs du MIT a longuement réfléchi à la façon de sauver la Terre d’un astéroïde tueur, et ils ont élaboré un plan qui ne nécessiterait aucune mesure particulièrement drastique. La clé du plan est de pouvoir repérer l’objet bien à l’avance.

L’idée est qu’en étudiant le chemin d’un astéroïde qui finira par avoir un impact sur la Terre, les scientifiques pourraient localiser un emplacement avant lequel l’objet pourrait être facilement détourné. Cet emplacement est connu comme un «passage de trou de serrure» ou une fenêtre dans l’espace à travers laquelle l’astéroïde passerait, ce qui indiquerait qu’il était sur une trajectoire de collision avec notre planète.

“Les gens ont surtout envisagé des stratégies de déviation de dernière minute, lorsque l’astéroïde a déjà traversé un trou de serrure et se dirige vers une collision avec la Terre”, a déclaré Sung Wook Paek, chercheur principal du MIT, qui a dirigé l’étude, dans un communiqué. “Je souhaite empêcher le passage de trous de serrure bien avant l’impact sur la Terre. C’est comme une frappe préventive, avec moins de dégâts. “

Cette méthode pour détourner un astéroïde d’un impact avec la Terre nécessiterait beaucoup d’observation, et les scientifiques devraient en savoir beaucoup sur la roche spatiale afin de déterminer si une telle mission sauverait la Terre. Cela signifie connaître la taille de l’astéroïde et sa masse.

Si un objet pouvait être identifié avant qu’il ne passe par le trou de la serrure, les chances de détournement sont beaucoup plus grandes que si les astronomes repéraient la roche plus tard. Les missions de lancement de petits impacteurs pour pousser la roche sur une autre trajectoire fonctionneraient bien pour les objets repérés très tôt, mais cela signifie pouvoir repérer ces roches dès que possible.

