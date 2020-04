Voici comment les cas mortels de coronavirus évoluent de mineurs à dévastateurs – .

Les médecins mènent une bataille contre le nouveau coronavirus dans les poumons, le cerveau, les reins et le cœur.

Des questions demeurent quant à la façon dont le virus affecte différents organes et pourquoi certains patients s’en sortent moins bien que d’autres.

Les effets du virus sur le sang, y compris la coagulation, peuvent être à l’origine des dommages les plus graves.

Le nouveau coronavirus produit un certain nombre de symptômes chez les patients atteints d’une infection. Ils varient de mineurs (fièvre peu sévère, fatigue, toux) à incroyablement sévères (respiration laborieuse, faible taux d’oxygène dans le sang, reins insuffisants), mais ils n’apparaissent pas tous en même temps.

Dans un nouvel article de Science, les commentaires des médecins en première ligne de la bataille contre COVID-19 révèlent comment la maladie évolue d’une gêne insignifiante à une défaillance organique potentiellement mortelle chez les individus qui succombent finalement au pire que le virus puisse rassembler.

Lorsqu’une personne est initialement infectée par le virus, cela se produit généralement par le nez et / ou la gorge. Des gouttelettes dans l’air sont inhalées et bam, le virus a trouvé son chemin dans un nouveau corps. Le nouveau coronavirus attaque les sites de liaison sur les cellules avec le récepteur ACE2. Au début, les symptômes sont légers ou totalement absents, mais une personne peut toujours être contagieuse sans même savoir qu’elle a été infectée.

Ensuite, le virus fait son chemin vers les poumons. Les tissus délicats qui tapissent les poumons sont remplis de récepteurs ACE2 que le virus aime, et l’attaque commence sérieusement. Alors que les globules blancs commencent à combattre l’infection, la bataille entre le virus et le système immunitaire entrave la capacité des poumons à fournir de l’oxygène à la circulation sanguine.

Les globules blancs de première ligne libèrent des molécules inflammatoires appelées chimiokines, qui à leur tour invoquent plus de cellules immunitaires qui ciblent et tuent les cellules infectées par le virus, laissant un ragoût de cellules liquides et mortes – du pus – derrière. Il s’agit de la pathologie sous-jacente de la pneumonie, avec ses symptômes correspondants: toux; fièvre; et respiration rapide et superficielle.

C’est là que le patient rencontre une bifurcation sur la route. À partir de ce moment, certains patients tournent le coin et commencent à récupérer à l’aide d’oxygène supplémentaire et de repos. D’autres, cependant, développent des complications beaucoup plus graves. Le SDRA, ou syndrome de détresse respiratoire aiguë, est une incapacité des poumons à fournir suffisamment d’oxygène pour maintenir une personne en vie. Ces patients se retrouvent souvent sous ventilation et, malheureusement, un pourcentage important d’entre eux succombe au virus.

Même chez les patients dont les réactions pulmonaires ne sont pas mortelles, des dommages à d’autres organes ont été observés, y compris le cœur et les reins. Les médecins ont encore du mal à expliquer exactement comment le virus attaque le cœur, mais on pense que les caillots sanguins produits par le virus peuvent être la clé. Cela expliquerait également les effets néfastes du virus sur les reins, qui filtrent le sang et peuvent être bloqués par des caillots lorsqu’ils s’accumulent.

La façon dont le virus affecte le cerveau est un autre problème majeur auquel les professionnels de la santé ont du mal à faire face. Des crises et un gonflement du cerveau ont été observés chez un pourcentage important de patients, mais on ne sait toujours pas comment le virus attaque le tronc cérébral ou le cortex neuronal, qui ont tous deux des récepteurs ACE2 auxquels le virus pourrait se fixer, ou si le virus peut se propager au liquide céphalo-rachidien qui protège de nombreux éléments vitaux du système nerveux central.

Il est possible que les effets du virus sur le sang soient en fin de compte responsables des réactions dans le cerveau, car les caillots peuvent provoquer un gonflement et déclencher un certain nombre de symptômes neurologiques graves.

En fin de compte, il est clair qu’il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le nouveau coronavirus et comment il attaque le corps humain. Pourquoi certains patients sont-ils épargnés tandis que d’autres – même en bonne santé – se détériorent rapidement? Il faudra peut-être un certain temps avant de répondre à cette question, mais il ne manque pas de médecins et de scientifiques travaillant 24 heures sur 24 pour y répondre.

