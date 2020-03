Voici comment les célébrités obtiennent des tests de coronavirus même si vous ne pouvez pas – .

Les célébrités ont pu passer des tests de coronavirus avant les autres, même sans montrer de signes d’infection au COVID-19.

C’est parce que des laboratoires privés et des concierges effectuent des tests privés pour des frais élevés.

Le CDC a mis en place des règles strictes pour les tests de coronavirus. Le test est gratuit, mais les campagnes de dépistage ne peuvent pas être menées car la logistique n’est pas encore en place.

Le reste du monde avait deux mois d’avance sur la Chine pour faire face à l’épidémie de coronavirus, mais la plupart d’entre eux n’ont pas réussi de façon spectaculaire à se préparer à ce qui est finalement devenu une pandémie. L’un des problèmes les plus urgents aux États-Unis et dans d’autres pays est le manque de kits de test disponibles. Comme la Corée du Sud l’a prouvé, des tests approfondis peuvent faire des merveilles pour arrêter la propagation de la maladie COVID-19, car ils peuvent attraper tôt les personnes infectées même si elles ne présentent aucun symptôme. Cela conduit à une mise en quarantaine et à un traitement précoces, et le taux d’infection diminue considérablement. Les pays qui ne disposent pas de suffisamment de kits de test ne peuvent que rêver de suivre la stratégie de test aléatoire de la Corée du Sud. Mais si vous êtes une célébrité et que vous pensez que vous pourriez avoir le virus ou que vous souhaitez être testé par mesure de précaution, vous pourriez être en mesure de sauter les lignes et les règles et d’obtenir un résultat de test bien avant les simples mortels.

Le président Trump a reconnu que les célébrités ne devraient pas être testées avant tout le monde, ajoutant que “peut-être que c’était l’histoire de la vie”. Cela signifie que les riches trouveront des moyens de contourner les règles.

Peter Alexander de NBC: “Comment les athlètes professionnels non symptomatiques obtiennent-ils des tests alors que d’autres … ne peuvent pas les obtenir. Les personnes bien connectées vont-elles en tête de file? … Cela devrait-il arriver?”

Trump: “Non, je ne le dirais pas, mais c’est peut-être l’histoire de la vie.”

– Kyle Griffin (@ kylegriffin1) 18 mars 2020

Le CDC exige actuellement que les patients répondent à des critères stricts avant d’être testés pour COVID-19, et c’est parce qu’il n’y a pas assez de tests pour faire le tour. “Quand quelque chose est disponible mais limité, et qu’il y a un accès limité mais qu’il existe, les gens avec plus de renommée et plus d’argent sont plus susceptibles de l’obtenir”, a déclaré la présidente du Centre national de recherche en santé Diana Zuckerman à Business Insider.

Cependant, cela n’empêche pas les célébrités d’avoir accès aux tests et aux résultats avant tout le monde, même avant de montrer des symptômes. La liste comprend Idris Elba, qui soupçonnait qu’il pouvait avoir été infecté par la première dame du Canada, Sophie Grégoire Trudeau, et a été testé sans montrer aucun signe de la maladie. De même, l’État de l’Oklahoma a utilisé 60% de sa capacité de test sur des joueurs de la NBA après qu’un membre de l’Utah Jazz eut été testé positif. Sur les 58 tests, un seul est revenu positif.

Business Insider dit que les célébrités peuvent contourner les exigences de test du CDC en recourant à des laboratoires privés et à des concierges qui collectent des échantillons à la maison. Ce type de test peut coûter «des centaines de dollars», et cela s’ajoute aux autres frais que vous pourriez payer au concierge qui prélève les échantillons.

Cette pratique pourrait toutefois ne pas durer longtemps, car les laboratoires sont de plus en plus débordés. Même si suffisamment de tests deviennent disponibles pour augmenter le dépistage de la population générale, les gens devront encore attendre que quelqu’un traite ces kits.

Toutes les personnes riches n’abuseront pas des tests de coronavirus, et c’est aussi quelque chose qui devrait être souligné. L’équipe Golden State Warriors en est un exemple, son président Bob Myers ayant déclaré au Times qu’ils ne recherchaient pas un accès préférentiel. “On nous a dit que les tests étaient rares”, a-t-il déclaré. «Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, pas pire. Juste une équipe de basket-ball », ajoutant qu’aucun joueur de Warriors ne sera testé jusqu’à ce qu’il soit symptomatique, et les tests ne seront effectués que conformément aux directives.

Célébrité ou non, la meilleure chose que vous puissiez faire dès maintenant pour éviter l’infection est de rester isolé le plus longtemps possible à l’intérieur et de vous laver les mains souvent. Si vous pensez que vous avez le virus, l’isolement est obligatoire et vous devez rester en contact avec votre médecin au sujet de la marche à suivre. Il peut vous être conseillé de continuer à rester à la maison, mais si votre état s’aggrave, vous devrez probablement être hospitalisé.

Source de l’image: FERNANDO VELUDO / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

