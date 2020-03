Voici comment New York divisera les ventilateurs pour traiter Covid-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La ville de New York se prépare au pire et les hôpitaux explorent des options pour prendre en charge plus de patients dans un état critique qu’ils n’en ont jamais eu à gérer auparavant. L’idée de partager le ventilateur, ou de configurer une machine pour gérer deux ou plusieurs patients simultanément en la divisant, est une option qui reçoit beaucoup de presse.

“Nous faisons quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant”, a déclaré le Dr Jeremy Beitler, spécialiste des maladies pulmonaires au New York-Presbyterian / Columbia au New York Times. “C’est le moment de le faire.”

L’État de New York a approuvé la nouvelle méthode de prise en charge de deux patients sur un seul ventilateur, tandis que la FDA a autorisé l’utilisation d’un appareil nommé VESPer, qui peut prendre en charge jusqu’à quatre patients simultanément.

Pourquoi tout le monde ne peut-il pas partager?

Voici le problème avec la tentative de diviser un ventilateur entre les patients: la machine n’étant pas conçue pour cette méthode de fonctionnement, les modifications apportées à ce jour utilisent des séparateurs de valve et des tubes en T pour connecter 2 à 4 patients au même système. Mais les ventilateurs ne poussent pas seulement l’air à l’intérieur et à l’extérieur – ils sont soigneusement calibrés en fonction des besoins de l’individu spécifique et de sa situation médicale. Les paramètres de pression d’air peuvent être différents pour chaque patient d’une manière que le ventilateur ne peut pas supporter correctement. De plus, il existe un risque qu’un agent pathogène vivant dans les poumons d’un patient contamine le système et soit inhalé par d’autres patients. Tous les équipements mécaniques sont soumis à un risque de défaillance, y compris les ventilateurs, et si chaque ventilateur est raccordé à 2 à 4 personnes, un seul point de défaillance risque désormais de tuer 2 à 4 fois plus de personnes.

Dans une situation ordinaire, nous supposerions que ce risque pourrait être atténué en déployant un autre ventilateur. Mais nous nous dirigeons vers une crise dans laquelle littéralement chaque ventilateur devrait parler. Une panne d’équipement ne signifie pas seulement quelques mauvaises minutes; cela pourrait tuer toutes les personnes attachées au système. Comme ce n’est pas une situation normale, nous devons explorer toutes les options pour atténuer la catastrophe qui frappe le système hospitalier de New York et pourrait aller au-delà dans un avenir proche. L’Amérique est désormais l’épicentre de l’épidémie mondiale.

On estime que 87 000 lits d’hôpital et 40 000 lits de soins intensifs supplémentaires sont nécessaires pour faire face à l’augmentation de la demande de coronavirus dans l’État de New York. À ce jour, 138 376 personnes ont été testées dans tout l’État, avec 44 635 cas actifs dans l’État de New York. (Au moment où vous lirez ceci, les chiffres auront probablement changé, mais je tire des données des Worldomètres.)

Tout le monde n’est pas d’accord avec de nouvelles mesures

Il y a de réelles préoccupations que la tentative de diviser les ventilateurs se traduira par 2-4 patients recevant une thérapie de qualité inférieure plutôt qu’une personne recevant une machine de sauvetage. L’Association américaine des anesthésiologistes s’oppose au partage des ventilateurs, écrivant:

La physiologie des patients atteints du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) à COVID ‐ 19 ‐ début est complexe. Même dans des circonstances idéales, la ventilation d’un seul patient atteint de SDRA et de maladie pulmonaire non homogène est difficile et est associée à un taux de mortalité de 40% à 60%. Tenter de ventiler plusieurs patients avec COVID ‐ 19, compte tenu des problèmes décrits ici, pourrait entraîner de mauvais résultats et des taux de mortalité élevés pour tous les patients cohortés. Conformément aux décisions de triage extrêmement difficiles, mais non rares, souvent prises lors de crises médicales, il est préférable de diriger le ventilateur vers le patient le plus susceptible d’en bénéficier plutôt que de ne pas prévenir, ni même provoquer, la disparition de plusieurs patients.

L’ASA écrit que le partage des ventilateurs ne devrait pas être mis en œuvre «tant que toute thérapie cliniquement éprouvée, sûre et fiable reste disponible».

Que vous pensiez que Covid-19 soit une menace sérieuse pour vous ou non, prenez un moment pour considérer la nature étonnante de ce paragraphe. Telles sont les décisions que les médecins sont obligés de prendre lorsqu’ils opèrent dans des conditions que nous avons heureusement pratiquement bannies de notre vie quotidienne. Nous ne vivons pas dans une société où il est régulièrement nécessaire pour les professionnels de la santé de prioriser leurs traitements en fonction des personnes qu’ils ont le plus de chances d’économiser, par opposition à ce qui est le plus susceptible d’aider l’individu.

La raison pour laquelle nous utilisons le terme «triage» pour ce processus est que pendant la bataille, les patients sont divisés en trois catégories:

Ceux qui sont susceptibles de vivre, quels que soient les soins reçus. Ceux qui ont peu de chances de vivre, quels que soient les soins reçus. Ceux qui pourraient vivre s’ils étaient immédiatement traités.

La troisième catégorie est évidemment la plus laide, et c’est ce avec quoi les médecins à travers l’Amérique sont aux prises. Il est relativement facile d’isoler ceux qui ne vivront pas ou qui ne vivront clairement pas. La question est, est-il préférable d’essayer de sauver 2 à 4 personnes avec une machine qui n’est pas destinée à le faire, ce qui risquerait toutes, ou de concentrer la survie maximale sur un plus petit groupe de patients?

Même s’il y a une bonne réponse d’un point de vue utilitaire, il n’y a aucun moyen de connaître la réponse avant que des milliers de personnes ne meurent d’une manière ou d’une autre:

L’idée la plus dangereuse de cette épidémie est que personne ne sera sérieusement touché si nous rouvrons l’économie et renvoyons tout le monde au travail:

2 mars: 100 cas aux États-Unis 10 mars: ~ 1000 cas aux États-Unis (994, techniquement, mais le 11 mars est 1301) 18 mars: ~ 10000 cas aux États-Unis (9197, mais le 19 mars est 13779) 27 mars: ~ 100 000 cas aux États-Unis (96 920 à ce jour).

C’est le taux d’augmentation aux États-Unis aujourd’hui. Compte tenu de la période d’incubation, nous pourrions commencer à voir l’impact de la distanciation sociale dans les États qui l’ont adoptée au début des 7 à 10 prochains jours. Mais l’augmentation de la charge de travail dans d’autres États la compensera presque certainement. Nous enregistrons en moyenne huit jours par augmentation de 10 fois le nombre de cas.

Je ne sais pas à quelle vitesse la pandémie continuera de croître. Espérons que la distanciation sociale commencera à prendre effet. Mais ce sont les décisions auxquelles les médecins sont déjà confrontés alors que la pandémie se propage à travers le pays.

Crédit d’image supérieur: NIH

