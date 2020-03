Voici comment postuler pour devenir astronaute de la NASA – .

La NASA a besoin de nouveaux astronautes. Vous voulez être astronaute. La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve est une application simple. D’accord, alors peut-être que ce n’est pas tout à fait vrai, mais la NASA demande vraiment de nouveaux candidats astronautes et si vous êtes à la hauteur, remplir la demande est la première étape.

La légende actuelle pour les espoirs des astronautes pourrait occuper des sièges pour des missions sur la Lune ou même sur Mars. Ce sont des concerts assez importants, et vous devrez répondre à une longue liste d’exigences si vous voulez avoir une chance d’être pris en considération, mais je vous dis qu’il y a une chance que ce soit vous. Excitant, non?

«L’Amérique est plus proche que toute autre époque de l’histoire depuis le programme Apollo du retour des astronautes sur la Lune. Nous enverrons la première femme et le prochain homme au pôle sud lunaire d’ici 2024, et nous avons besoin de plus d’astronautes pour emboîter le pas sur la Lune, puis sur Mars », a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, dans un communiqué.

«Nous recherchons des hommes et des femmes talentueux d’horizons divers et de tous horizons pour nous rejoindre dans cette nouvelle ère d’exploration humaine qui commence avec le programme Artemis sur la Lune. Si vous avez toujours rêvé d’être astronaute, postulez maintenant. »

Cela semble assez simple, non? Il suffit de «postuler maintenant» et vous y êtes, n’est-ce pas? Enfin… pas si vite. Les conditions préalables de la NASA pour devenir astronaute sont assez strictes. Regardez vous même:

Les exigences de base pour postuler incluent la citoyenneté américaine et une maîtrise dans un domaine STEM, y compris l’ingénierie, les sciences biologiques, les sciences physiques, l’informatique ou les mathématiques, d’une institution accréditée. L’exigence du diplôme de maîtrise peut également être satisfaite par:

Deux ans (36 heures-semestre ou 54 quarts d’heure) de travail en vue d’un doctorat. programme dans un domaine connexe des sciences, de la technologie, de l’ingénierie ou des mathématiques;

Un doctorat en médecine ou un doctorat en médecine ostéopathique;

Achèvement (ou inscription actuelle qui se terminera d’ici juin 2021) d’un programme d’école pilote d’essai reconnu au niveau national ou international. Cependant, si l’école pilote d’essai est votre seul diplôme avancé, vous devez également avoir un baccalauréat ou plus dans un domaine STEM.

D’accord, d’accord, alors vous devez être vraiment intelligent. Mais c’est ça? Non, malheureusement, ce n’est que la moitié des incontournables…

Les candidats doivent également avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle connexe, de plus en plus responsable, ou au moins 1 000 heures de pilote commandant de bord dans des avions à réaction. Les candidats astronautes doivent réussir le vol spatial de longue durée de la NASA.

Oh, allez! Vous devez être super intelligent ET être pilote? Eh bien, cela réduit considérablement la liste des candidats potentiels (je suis super intelligent, évidemment, mais voler me fait vomir). Si vous correspondez à la facture, vous pouvez aller de l’avant et jeter votre chapeau dans le ring de la NASA sur le site Web USA Jobs. Bonne chance!

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

