Voici les dernières données sur le moment où le pire frappera votre région – .

Le bilan de la pandémie de coronavirus COVID-19 continue de s’aggraver aux États-Unis, qui abritent désormais plus de cas que tout autre pays dans le monde – plus de 600000, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Pour approfondir les données, utilisez cet outil de chercheurs de l’Institut de métrologie de la santé de l’Université de Washington pour obtenir le dernier aperçu du moment où le coronavirus devrait maintenant culminer dans votre région (et dans chaque État du pays).

Cette semaine se révèle déjà être l’une des plus étranges à ce jour dans la saga lente et meurtrière de la pandémie de coronavirus qui a mis à genoux la vie quotidienne aux États-Unis comme peu de catastrophes qui se sont produites auparavant. Les décès et les hospitalisations continuent leur progression lente et régulière dans certains États. Les gouverneurs de certains États tentent d’officialiser un processus permettant de décider comment rouvrir leurs économies, tandis que le CDC et la FEMA ont élaboré leur propre plan de réouverture pour l’ensemble du pays. Dans l’intervalle, le président Trump a affirmé lundi que la décision lui appartenait et qu’il avait une autorité «totale» en tant que président. Et en Floride, le gouverneur Ron DeSantis, qui a tiré le feu pour avoir réagi trop lentement en réponse à la crise dans son état, a également haussé les sourcils pour avoir essayé de décrire la WWE comme une entreprise essentielle.

Mais dans le monde réel? La plupart des États n’ont pas encore atteint leur pic d’hospitalisations et de décès dus au coronavirus. Nous le savons, car la dernière modélisation donne une assez bonne indication de la rapidité avec laquelle vous pouvez vous attendre à ce que le pire de la crise frappe dans votre région.

Des chercheurs de l’Institut de métrologie de la santé de l’Université de Washington ont conçu un outil prédictif qui prévoit quand chaque État atteindra son pic en termes d’utilisation des hôpitaux et des ressources atteignant son maximum, ainsi que lorsque les décès dus au virus atteindront un pic dans l’État. Pour l’instant, les données sont à jour jusqu’à lundi (et le site est mis à jour régulièrement), et le site est assez facile à naviguer – tout ce que vous avez à faire est de brancher où vous voulez voir dans la boîte en haut de la page, et c’est tout.

Par exemple, voici ce que le modèle montre en ce qui concerne le moment où les décès devraient atteindre un pic aux États-Unis à cause du virus (incidemment, ces données montrent que ce point est survenu lundi de cette semaine):

Il existe un large éventail de dates de pointe affichées, selon l’état dans lequel vous vous connectez au site Web. Ce qui ne devrait pas surprendre, car tous les États n’ont pas été touchés par des cas de coronavirus au même degré et en même temps. En outre, les États ont attaqué le problème localement dans le cadre d’une gamme de tactiques d’atténuation agressives. Certains ont frappé fort et tôt; d’autres ont attendu et ont fini par frapper beaucoup plus tard.

Une autre chose à noter sur ces modèles sur le site, que vous pouvez vérifier vous-même, a à voir avec la définition du site d’un pic. Cela se produit une fois qu’il y a eu une tendance constante à la baisse des chiffres – ce qui signifie qu’un État pourrait atteindre un nombre record de décès, chuter un peu pour se stabiliser un peu, puis commencer une baisse régulière. Le début de cette baisse régulière représenterait le pic.

Ce site est également utile pour obtenir un aperçu d’autres aspects de la réponse des coronavirus dans une zone donnée. Branchez «New York», par exemple (qui est devenu l’épicentre du virus aux États-Unis et qui a dépassé 10 000 décès par coronavirus COVID-19 cette semaine), et vous pouvez voir affiché au-dessus des différents graphiques un aperçu des différentes mesures prises par l’État en réponse au virus, par exemple lorsqu’une ordonnance de séjour à domicile a été émise (22 mars), lorsque des établissements d’enseignement ont été fermés (18 mars) et lorsque des services non essentiels ont été fermés (22 mars).

