Voici les meilleures offres pour ordinateur portable et Chromebook jusqu’à 500 $ de réduction

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

C’est une nouvelle décennie. Et nous allons, pour être honnête avec vous … cet ancien ordinateur portable que vous utilisez encore est un peu en lambeaux, mon ami. Maintenant que les vacances sont terminées, les détaillants veulent déplacer des stocks supplémentaires sur de nombreux ordinateurs portables, Chromebooks et tablettes, à la fois neufs et remis à neuf, donc il n’y a pas de meilleur moment pour effectuer une mise à niveau bien nécessaire avec une remise saine.

Nous avons rassemblé 14 des meilleures offres actuelles sur les options pour ordinateur portable, Chromebook et tablette qui devraient satisfaire à peu près n’importe quel acheteur. Jetez un coup d’œil à travers le domaine des candidats dignes avec des économies importantes allant jusqu’à 500 $ sur leurs prix de détail.

Ordinateur portable Thomson 10 NEO14C-4BK32F 1,1 GHz Intel Celeron 32 Go SSD Windows 10 – 199,99 $ (initialement 249,99 $)

À moins d’un pouce d’épaisseur et pesant moins de 3 livres, cet ordinateur portable est la quintessence de la technologie ultra-mince. Il possède également un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM, Windows 10 et jusqu’à 8 heures d’autonomie.

Chromebook Samsung 11,6 ″ 16 Go (remis à neuf) – 99,99 $ (initialement 599 $)

La technologie remise à neuf est un excellent moyen d’obtenir un article premium à un prix défiant toute concurrence. Ce Chromebook Samsung avec un processeur Samsung Exynos 5 Dual-Core 1,7 GHz gère toutes vos activités de navigation sur le Web, vos e-mails, le chat vidéo et plus encore, le tout à une fraction du prix habituel de ce bourreau de travail.

Chromebook Lenovo N21 11 ″ 2,1 GHz, 4 Go de RAM, disque de 16 Go (remis à neuf) – 89,99 $ (initialement 599 $)

Ce Chromebook est conçu pour le quotidien. Très durable avec des ports, des charnières et des coins renforcés ainsi que la possibilité de démarrer en aussi peu que 3 secondes, ce Lenovo dispose d’un appareil photo rotatif à 180 degrés, de sorte que vous pouvez capturer le spectre complet des photos et des vidéos qui se produisent tout autour de vous. .

Ordinateur portable Windows 10 SSD Thomson NEO 14 1,1 GHz Intel Atom 32 Go SSD – 169 $ (à l’origine 199 $)

Le Thomson NEO est l’un des ordinateurs portables les moins chers du marché, mais il offre toujours un bon rapport qualité-prix. Propulsé par un processeur Intel ATOM avec une connectivité WiFi et Bluetooth complète et un système d’exploitation Windows 10, cet appareil est parfait pour tous vos ordinateurs en déplacement tout en utilisant étonnamment peu d’énergie.

Chromebook Dell 11 11,6 ″ 16 Go – Gris (reconditionné certifié) – 104,99 $ (à l’origine 299 $)

Construit selon les normes militaires américaines et testé pour la durabilité, la pression, la température, l’humidité, les chocs et les vibrations, c’est vraiment un Chromebook digne de service. Heureusement, il dispose également d’un processeur Intel Celeron à 2,1 GHz et d’un coprocesseur graphique Intel HD sous le capot pour charger les pages Web plus rapidement et ouvrir plusieurs onglets sans retard.

Chromebook Lenovo N22 11,6 ″ 16 Go – Noir (reconditionné certifié) – 99,99 $ (à l’origine 249,99 $)

Ce Chromebook Lenovo obtient de bons résultats dans tous les domaines, notamment un processeur Intel Celeron N3050 à 1,6 GHz, des capacités de navigation et de streaming améliorées, des temps de chargement ultra rapides et même une conception ultra-durable avec un clavier résistant à l’eau pour éviter tout accident désagréable. Et avons-nous mentionné qu’il est également inférieur à 100 $?

Chromebook Acer à écran tactile 11 ′ 16 Go (certifié remis à neuf) – 249 $ (à l’origine 399 $)

Si vous êtes inquiet à propos de la technologie remise à neuf, celle-ci est livrée avec une note «A», ce qui signifie qu’elle est en parfait état et pratiquement comme neuve. Bien sûr, il a également les produits de performance, avec un processeur Intel Celeron à 1,6 GHz, 4 Go de RAM et un démarrage ultra rapide. À 150 $ de rabais, c’est une bonne affaire.

Ordinateur portable à écran tactile Windows 10 Thomson NEO360X 13 Intel Celeron 32 Go – 229,99 $ (initialement 269,99 $)

Élégant, mince et léger, le Thomson NEO360X est aussi polyvalent que possible. Avec des modes de fonctionnement comme un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, une tablette ou même un mode tente, il est personnalisable selon vos exigences ergonomiques. Tout cela, plus un écran tactile HD de 13,3 pouces, pour démarrer.

Chromebook Dell 11 Intel Celeron 2955U 1,40 GHz 16 Go – Noir (remis à neuf) – 99 $ (à l’origine 159 $)

Ce modèle Dell vérifie de nombreuses cases, avec son processeur Intel Celeron Dual-Core et Chrome OS offrant une vitesse élevée, une sécurité suffisante et les performances lisses et soyeuses demandées par les utilisateurs. Il a également la portabilité comme caractéristique clé, ne pesant que 3 livres.

HERO 9 Intel Atom 1 Go de RAM 32 Go SSD Windows 10 2-en-1 Tablette – 99,99 $ (à l’origine 159 $)

Le HERO 9 a toute la polyvalence d’un PC, mais la capacité de prise en charge d’une tablette. Fonctionnant sous Windows 10 avec Mobile Microsoft Office parmi ses applications préinstallées, ce modèle est prêt à démarrer et à se connecter instantanément au Web via WiFi ou Bluetooth.

Ordinateur portable Windows 10 SSD Thomson NEOX 13 1,1 GHz Intel Celeron 32 Go SSD – 199,99 $ (initialement 249,99 $)

Cet appareil polyvalent est confortable au travail ou à la maison, capable de gérer facilement une utilisation typique du bureau, mais également doté de l’accès aux médias sociaux en ligne, de divertissement et plus encore pour vos heures de loisirs. Il dispose également d’un écran IPS de 1920 x 1080 de qualité HD pour une clarté de haut vol, des images plus nettes et des couleurs vives.

Chromebook Dell 11 11,6 ″ 16 Go – Gris (reconditionné certifié) – 104,99 $ (à l’origine 299 $)

Si vous recherchez le Chromebook parfait pour un étudiant, vous aurez du mal à battre le processeur Intel Celeron à 2,1 GHz, le coprocesseur graphique Intel HD et l’écran LCD HD anti-reflets de 11,6 pouces du Chromebook 11 de Dell. Économisez seulement plus de 60% avec ce modèle classé «A», mais vous obtenez également la meilleure durabilité de sa catégorie qui peut résister à la punition d’une journée d’école typique.

Disque SSD Dell Chromebook 11-3120 2,16 GHz Intel Celeron 16 Go – Noir (remis à neuf) – 84,99 $ (initialement 249,99 $)

Alimenté par un processeur Intel N2840 à 2,16 GHz et 4 Go de RAM, ce Dell vous offre la vitesse pour un multitâche facile avec une multitude d’applications différentes. Il démarre en moins de 10 secondes, charge des pages Web avec Chrome OS et le navigateur Chrome pour une meilleure productivité et dispose d’une autonomie de 10 heures pour ne jamais manquer d’énergie.

Chromebook Dell 5190 à écran tactile Intel Celeron N3450 32 Go (remis à neuf) – 199,99 $

Ce Chromebook à écran tactile est conçu pour être adapté aux enfants, ce qui signifie qu’il peut gérer des déversements allant jusqu’à 12 onces et des chutes allant jusqu’à 30 pouces sur l’acier. En plus de sa conception robuste, il dispose d’une batterie longue durée de 10 heures (car les enfants oublient toujours de s’allumer) et d’un processeur Intel Celeron N3350 rapide pour gérer toutes les fonctionnalités croisées dont les jeunes utilisateurs ont besoin.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: