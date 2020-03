Voici une estimation du moment où le pire frappera votre état – .

Le coronavirus COVID-19 continue d’infecter un nombre croissant d’Américains, avec un nombre total d’infections lundi soir de plus de 164 000, selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins.

De plus, plus de 3 000 Américains sont morts à ce jour du virus – plus que le nombre d’Américains qui ont péri lors des attaques terroristes du 11 septembre 2001.

Cet outil de site Web a construit des projections pour les 50 États, ainsi que pour le pays dans son ensemble, montrant quand chaque État atteindra son nombre maximal de décès dus au virus, ainsi que lorsque sa capacité hospitalière devrait atteindre son pic.

Alors que les décès continuent d’augmenter et que les infections continuent d’augmenter à cause de la nouvelle pandémie de coronavirus, sans parler de l’impact économique catastrophique qui se fait sentir aux niveaux local, étatique et fédéral ici aux États-Unis, une question continue d’être posée par des personnes désespérées la lumière proverbiale au bout du tunnel:

Combien de temps cela continuera-t-il?

Il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur ce virus, des raisons pour lesquelles il frappe durement certaines personnes tout en épargnant complètement les autres, jusqu’au moment où la propagation diminuera finalement. La ville de New York, en particulier, a été durement touchée et peine à empêcher son infrastructure de soins de santé de s’effondrer sous le poids du virus. Pendant ce temps, des chercheurs de l’Institut de métrologie de la santé de l’Université de Washington ont mis au point un modèle estimant quand chaque État atteindra son pic en termes d’utilisation des hôpitaux et de ressources atteignant son maximum, ainsi que les décès dus au virus atteignant un pic dans l’État.

Vous pouvez consulter toutes ces estimations ici, mais soyez averti: ces chiffres sont carrément sombres. Le site Web, par exemple, montre actuellement que les États-Unis connaîtront leur pire jour de décès par coronavirus vers la mi-avril, avec environ 2271 décès dus au virus prévus pour le 15 avril.

Ces projections peuvent sembler assez effrayantes, car si ce nombre reflète le pire total de décès dus au virus aux États-Unis en une seule journée, une autre estimation est que le total cumulé des décès dus au virus à ce jour atteindra 82000 au début du mois d’août.

Si vous branchez différents États, les estimations montrent que New York atteint son pic de décès par coronavirus dans un peu plus d’une semaine, tandis que la Floride arrivera début mai. Et il est important de souligner que l’équipe derrière le site Web indique clairement en haut de la page que “les projections supposent la poursuite de fortes mesures de distanciation sociale et d’autres mesures de protection.”

C’est assez simple à utiliser; tapez simplement l’état dans lequel vous souhaitez consulter les estimations. En bout de ligne – nous ne sommes pas encore sortis du bois, et si nous laissons notre pied collectif se retirer du gaz, même un peu, les choses vont empirer et rapidement.

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré ce week-end sur Meet the Press que «plus tôt nous réagirons et plus tôt les États et les zones métropolitaines réagiront et veilleront à mettre pleinement en place des mesures d’atténuation au en même temps, en comprenant exactement ce dont leurs hôpitaux ont besoin, nous pourrons avancer ensemble et protéger le plus d’Américains. »

