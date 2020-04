Voici une liste – .

Les modèles imprimés en 3D montrent une particule de virus SARS-CoV-2 (à gauche, en arrière-plan) et la protéine «spike» (à droite, au premier plan) qui permet au virus d’entrer et d’infecter les cellules humaines. Sur le modèle du virus à code couleur, la surface bleue du virus est recouverte de protéines à pointes rouges. (Photo NIH)

Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche joue un rôle de premier plan en concentrant la puissance de l’intelligence artificielle, du calcul haute performance et d’autres outils de haute technologie sur la lutte contre le coronavirus. Désormais, il offre aux chercheurs et aux innovateurs un éventail d’opportunités de financement d’une valeur de plusieurs milliards de dollars.

«L’écosystème d’innovation dynamique des États-Unis a toujours mis au premier plan des idées et des technologies novatrices pour relever de grands défis. Cette période de crise n’est pas différente », a déclaré Michael Kratsios, directeur technique de la Maison Blanche, dans un communiqué. «Grâce à une gamme de financements, de subventions et de récompenses, l’administration Trump s’est engagée à tirer parti des brillantes startups, entrepreneurs et technologues de notre pays dans la lutte contre COVID-19.»

Voici les points saillants de la page unique d’aujourd’hui:

Les National Institutes of Health soutient 1,78 milliard de dollars en subventions de recherche, contrats et projets intra-muros pour lutter contre le COVID-19, avec des opportunités de financement axées sur la réponse immunitaire, l’infection et la transmission virales et le développement diagnostique, thérapeutique et vaccinal.

Autorité de recherche et de développement biomédicaux avancés collabore avec l’industrie sur un portefeuille complet de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics. Des investissements de 1,69 milliard de dollars soutiennent les essais cliniques, le développement avancé de produits thérapeutiques, le développement rapide de vaccins et de diagnostics ainsi que l’expansion de la production américaine de contre-mesures médicales. Sept diagnostics pris en charge par BARDA ont rapidement reçu une autorisation d’utilisation d’urgence. (BARDA collabore avec Moderna pour développer davantage un vaccin contre le coronavirus qui fait actuellement l’objet d’un essai clinique à Seattle.)

La Fondation nationale des sciences turbo a chargé son mécanisme de financement RAPID (Rapid Response Research), qui permet à l’agence d’accélérer les subventions jusqu’à 200 000 $ pour des propositions urgentes de recherche COVID-19. Au cours des dernières semaines, la NSF a attribué 58 prix pour le financement de la recherche RAPID. La NSF offre également des opportunités de financement aux petites entreprises qui développent de nouvelles technologies, produits et services susceptibles d’aider à la réponse aux coronavirus.

Bureau de recherche fondamentale du ministère de la Défense a annoncé le prix Newton pour les idées transformatrices pendant la pandémie de COVID-19, accordant jusqu’à 100000 $ pour des propositions innovantes et originales dans divers domaines à une époque où les chercheurs ne peuvent pas travailler à partir de leurs laboratoires.

L’Institut national des normes et de la technologie du Département du commerce a ouvert une opportunité de financement par le biais de ses instituts de fabrication aux États-Unis pour des projets de fabrication rapides et à fort impact qui soutiennent la réponse du pays à la pandémie de COVID-19.

Pour plus d’informations sur l’épidémie de coronavirus, consultez Coronavirus.gov.