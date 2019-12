Vol d'essai Starliner pour utiliser la configuration spéciale d'Atlas 5, trajectoire de lancement inhabituelle – .

Le 81e vol d'une fusée United Launch Alliance Atlas 5, prévu pour le décollage vendredi de Cap Canaveral, viendra avec sa part de premières lorsqu'il enverra la capsule de l'équipage Starliner de Boeing vers la Station spatiale internationale lors d'un vol d'essai sans pilote.

Le lanceur volera sans carénage de charge utile, qui enveloppe généralement les satellites pendant le décollage, et il lancera un étage supérieur Centaur bimoteur amélioré qui propulsera le Starliner sur une trajectoire suborbitale unique optimisée pour le confort des astronautes.

La nouvelle version de l'Atlas 5 mesure 172 pieds (52,4 mètres) de hauteur. Au-dessus de la fusée se trouve la capsule Starliner de Boeing, qui mesure 15 pieds (près de 4,6 mètres), légèrement plus large que le module de commande Apollo. Le test en vol orbital du Starliner, qui sera lancé vendredi, sera une démonstration des performances de la capsule avant que la NASA et Boeing ne mettent des astronautes en mission pour la prochaine station spatiale.

Un mannequin d'essai nommé «Rosie» est assis à l'intérieur de la cabine de l'équipage du Starliner pour recueillir des données sur les environnements que les futurs astronautes verront en vol.

La NASA a signé des accords avec Boeing depuis 2010, évalués à près de 5 milliards de dollars, pour financer le développement du vaisseau spatial Starliner. L'agence spatiale a conclu des contrats similaires avec SpaceX pour développer le vaisseau spatial Crew Dragon, qui a achevé son premier voyage sans pilote vers la station spatiale en mars et devrait commencer ses vols avec des astronautes au début de 2020.

«L'une des premières décisions stratégiques que nous avons prises dans le cadre du programme d'équipage commercial a été la sélection de l'Atlas 5 comme véhicule de lancement pour son record de sécurité et de réussite de mission sans précédent», a déclaré John Mulholland, vice-président et directeur du programme d'équipage commercial de Boeing.

Mercredi, les équipes au sol de l'ULA ont transféré la fusée sur la rampe de lancement du Complexe 41 de Cap Canaveral pour commencer les derniers préparatifs du compte à rebours.

Le compte à rebours du lancement d'Atlas 5 devrait commencer à 19 h 16. HNE jeudi (0016 GMT vendredi), menant à une opportunité de lancement instantané à 6 h 36 min 43 s HNE (11 h 36 min 43 s GMT), à peu près au moment où la rotation de la Terre amène la rampe de lancement sous le plan orbital de la Station spatiale internationale.

Après avoir rempli l'Atlas 5 avec de l'hydrogène liquide et des propulseurs à oxygène liquide – du kérosène pour la première étape est déjà chargé à bord – l'équipe de lancement d'ULA sera interrogée dans les dernières minutes avant le décollage. Si tous les systèmes fonctionnent, le compte à rebours reprendra à T-moins 4 minutes et descendra jusqu'au décollage.

Le moteur principal RD-180 de fabrication russe de l'Atlas 5 s'allumera et accélérera à pleine puissance pour produire 860 000 livres de poussée, puis les deux fusées à propulsion solide de la fusée tireront pour propulser le lanceur hors du patin 41.

Tournant vers le nord-est pour s'aligner sur la trajectoire orbitale de la station spatiale, l'Atlas 5 dépassera la vitesse du son en 66 secondes. Les deux propulseurs à fusée solide, produits par Aerojet Rocketdyne, brûleront pendant plus de 90 secondes pour donner un regain d'énergie supplémentaire pendant la montée initiale de l'Atlas 5 loin de Cap Canaveral. Les boîtiers de rappel se largueront à T + plus 2 minutes et 22 secondes pour tomber dans l'océan Atlantique.

Le moteur RD-180, répondant aux commandes de l'ordinateur de guidage de l'Atlas 5, se réduira pour limiter l'accélération sur le vaisseau spatial Starliner à environ 3,5 G lorsque la fusée deviendra plus légère grâce à la consommation de propergols liquides.

Le premier étage de bronze de l'Atlas 5 s'arrêtera à T + plus 4 minutes 29 secondes et se séparera de l'étage supérieur Centaur de la fusée six secondes plus tard. Un capot de remontée au-dessus du mécanisme d'amarrage avant du vaisseau spatial Starliner larguera en deux morceaux à T + plus 4 minutes et 41 secondes, suivi de l'allumage des deux moteurs Aerojet Rocketdyne RL10A-4-2 du Centaure à T + plus 4 minutes et 45 secondes.

Le lancement du vaisseau spatial Starliner est la première mission Atlas 5 à utiliser un étage supérieur bimoteur Centaur. Les 80 précédents Atlas 5 ont volé avec des variantes Centaur monomoteur.

L'étage bimoteur Centaur a déjà volé plus de 100 fois sur des variantes de fusées Atlas antérieures, plus récemment en 2004. Sur les 251 missions effectuées avec des étages Centaur depuis 1962, 166 utilisaient la configuration bimoteur du Centaur.

Les moteurs RL10 du Centaur consommeront de l'hydrogène liquide super froid et de l'oxygène liquide, générant ainsi près de 45 000 livres de poussée.

"Ce moteur supplémentaire fournit la poussée supplémentaire pour soulever cette lourde charge utile vers LEO (orbite terrestre basse)", a déclaré Caleb Weiss, chef de mission de l'ULA pour le programme Starliner. «Cela nous permet également de laisser ce vol voler comme une trajectoire moins profonde, ce qui est plus favorable si nous devions un jour avorter avec l'équipage. Cette confiance supplémentaire nous permet donc de concevoir la trajectoire de manière à optimiser la sécurité de l'équipage. »

La trajectoire peu profonde réduira les forces g sur les astronautes Starliner lors de futures missions et contribuera à ce que la capsule de l'équipage puisse avorter en toute sécurité à tout moment de la séquence de lancement. Le profil de montée aplati empêcherait également le vaisseau spatial Starliner de s'éclabousser dans des «zones d'occultation» dans l'océan Atlantique Nord, ce qui permettrait des avortements plus près des côtes près du Canada ou de l'Irlande.

Mais les moteurs d'abandon du lancement du Starliner ne seront pas actifs sur le test de vol orbital non piloté. Les ingénieurs veulent être sûrs d'avoir correctement défini les «déclencheurs» d'abandon dans le système de détection d'urgence, un ordinateur de l'Atlas 5 qui surveillera les paramètres clés lors du lancement et commandera un abandon pour éloigner le Starliner de la fusée en cas de danger état.

Pour plus de détails sur le système de détection d'urgence et le système d'abandon Starliner, lisez notre histoire précédente.

Des unités de moteurs abandonnées pour les essais au sol volent sur le Starliner pour le lancement de vendredi.

Tôt dans la gravure du Centaure vendredi, à T + plus 5 minutes, 5 secondes, une jupe aérodynamique à la base du vaisseau spatial Starliner se détachera et tombera.

ULA et Boeing ont développé un correctif de conception en 2016 pour résoudre les problèmes aérodynamiques découverts lors des essais en soufflerie. L'extension d'aéroskirt de 70 pouces de long (1,8 mètre) est installée au-dessus de l'étage supérieur du Centaure, où elle sera positionnée contre le bas du vaisseau spatial Starliner lors du lancement.

«Nous avons fait pas mal d'analyses qui ont été faites au début du programme, des tests en soufflerie, et ce que cela nous a montré, c'est que vraiment obtenir une stabilité optimale sur le véhicule, nous voulions étendre la surface aérodynamique du vaisseau spatial plus à l'arrière et c'est là que nous sommes arrivés avec la jupe aérosol de 70 pouces », a déclaré Weiss dans une interview avec ..

John Elbon, directeur des opérations de l'ULA et ancien directeur de Starliner chez Boeing, a déclaré que les essais en soufflerie ont indiqué que les ondes de choc aérodynamiques du vaisseau spatial Starliner tandis qu'il labourait l'atmosphère se fixaient près de la base de l'étage supérieur du Centaure. Cela aurait créé «pas mal de bruit aéro-acoustique», a-t-il dit.

"Les environnements qui existaient étaient au-delà de ce pour quoi le matériel était qualifié, donc en ajoutant l'aéroskirt, cela a lissé ce flux", a déclaré Elbon. "Nous n'obtenons pas ce bruit acoustique, et nous sommes en bonne forme."

"Donc, une fois que nous avons intégré ce changement, nous sommes revenus et avons effectué des tests en soufflerie supplémentaires, et tout cela est revenu avec une amélioration – vous pouvez améliorer l'aérodynamique et améliorer la stabilité, la stabilité globale du véhicule", a déclaré Weiss.

Les réservoirs de propergol de l'étage supérieur du Centaur doivent être maintenus sous pression pour conserver leur forme, avec une peau en acier inoxydable ultra-mince de seulement 0,02 pouce – un demi-millimètre – d'épaisseur. Les parois minces du réservoir permettent au Centaur d'atteindre de grandes efficacités en vol, grâce à son faible poids.

La nouvelle jupe aérosol de l'Atlas 5 n'est plus nécessaire une fois que la fusée monte au-dessus des couches épaisses et inférieures de l'atmosphère, et est larguée en deux moitiés.

Les moteurs RL10 de l'étage supérieur du Centaure tireront plus de sept minutes pour propulser le vaisseau spatial Starliner à une vitesse légèrement inférieure à celle nécessaire pour entrer dans une orbite stable autour de la Terre. La trajectoire suborbitale est une conséquence du profil de lancement peu profond et convivial pour l'équipage.

Le système de guidage Centaur visera une trajectoire comprise entre 112 miles (181 kilomètres) et 44 miles (72 kilomètres) d'altitude, avec une inclinaison de 51,6 degrés par rapport à l'équateur. Le périgée de 44 miles de haut, ou point bas, de la trajectoire suborbitale est à l'intérieur de l'atmosphère terrestre, ce qui signifie que le Starliner rentrerait dans l'atmosphère et reviendrait sur Terre sans manœuvre propulsive supplémentaire.

Après s'être séparés de la fusée, les moteurs de manœuvre orbitale et de contrôle d'attitude du Starliner, montés sur le module de service du navire, propulseront le vaisseau spatial en orbite pour commencer le voyage vers la Station spatiale internationale. La brûlure devrait durer environ 40 secondes et commencera environ 31 minutes après le décollage.

Pendant ce temps, l'étage supérieur du Centaure continuera sur une trajectoire suborbitale en arc avant une rentrée destructrice sur l'océan Indien au sud-ouest de l'Australie.

La trajectoire suborbitale est inhabituelle pour un lancement de satellite, mais elle est similaire à la technique utilisée par la navette spatiale. Les trois moteurs principaux de la navette, alimentés par des propergols cryogéniques provenant d'un réservoir de carburant externe, ont accéléré l'orbiteur dans l'espace, atteignant une vitesse juste inférieure à celle requise pour entrer en orbite.

Après avoir largué le réservoir externe consommable, les navettes ont tiré leurs moteurs de manoeuvre dans l'espace environ une demi-heure après le lancement pour entrer en orbite. Sinon, les navettes auraient écourté leurs missions et seraient rentrées dans l'atmosphère.

Le Starliner suivra un profil de lancement similaire sur la mission OFT et sur les vols en équipage ultérieurs.

Les contrôleurs de vol du Johnson Space Center de la NASA à Houston assureront la supervision de la mission Starliner pour le voyage de la capsule jusqu'à la station spatiale.

Le Starliner effectuera une série de brûlures de démonstration sur le chemin de la station spatiale pour vérifier que les propulseurs, les ordinateurs et les systèmes de navigation et de contrôle du navire sont prêts à approcher le complexe de recherche en orbite avec son équipage de six personnes.

Les ingénieurs veulent également s'assurer que les caméras thermiques – qui font partie de l'assemblage de suivi des capteurs électro-optiques Starliner ou VESTA – fonctionnent correctement. Les capteurs de navigation basés sur la vision aideront le vaisseau spatial à s'arrimer automatiquement à la station spatiale.

Les véhicules de fret volant vers la station spatiale sont généralement capturés par le bras robotique du laboratoire de recherche une fois qu'ils se déplacent à portée. Mais le Starliner et le Crew Dragon de SpaceX sont conçus pour s'amarrer, de la même manière que les navettes spatiales reliées à la station spatiale.

L'amarrage avec le module Harmony de la station est prévu à 8 h 27 HNE (13 h 27 GMT) samedi.

L'équipe de la station spatiale ouvrira des écoutilles menant au vaisseau spatial Starliner et entrera dans la capsule pour collecter des données. Ils vont également décharger 595 livres (270 kilogrammes) de marchandises à livrer par le vaisseau spatial Starliner, principalement de la nourriture et des vêtements, selon la NASA.

Le Starliner restera attaché à la station jusqu'à la fin du 27 décembre, date à laquelle il se désamorcera et commencera les manoeuvres pour se diriger vers un atterrissage avant le lever du soleil, assisté par parachute et à coussin gonflable, au port spatial de White Sands au Nouveau-Mexique.

La capsule réutilisable devrait atterrir à White Stands à 5 h 48 HNE (3 h 48 HNM; 10 h 48 GMT) le 28 décembre. Les équipes de Boeing rendront le vaisseau spatial au Kennedy Space Center pour remise à neuf avant son prochain vol – la deuxième mission en équipage à la Station spatiale internationale.

Un autre vaisseau spatial Starliner est en cours d'assemblage final au Kennedy Space Center pour le Boeing’s Crew Flight Test l'année prochaine. L'astronaute de Boeing Chris Ferguson, ancien commandant de la navette spatiale de la NASA, et les astronautes de la NASA Mike Fincke et Nicole Mann effectueront la première mission pilotée du Starliner vers la station spatiale.

Les missions régulières de rotation de l'équipage à la station commenceront après le test en vol de l'équipage. Boeing a conclu un contrat pour au moins six vols de ferry avec équipage jusqu'en 2024.

Envoyez un courriel à l'auteur.

Suivez Stephen Clark sur Twitter: @ StephenClark1.