Votre chargeur de téléphone est probablement plus intelligent que l’ordinateur de guidage Apollo

Atteindre la lune il y a plus de 50 ans a pris toute la puissance technologique que les États-Unis pouvaient rassembler. Les systèmes de communication et de navigation à bord de la capsule Apollo 11 étaient à la pointe de l’époque, mais aujourd’hui, même les appareils les plus simples sont plus puissants. Le développeur d’Apple, Forrest Heller, a publié une analyse de plusieurs chargeurs USB de type C, démontrant qu’ils ont tous plus de puissance de traitement que l’ordinateur de guidage Apollo 11.

À la fin des années 1960, même de simples ordinateurs occupaient des pièces entières. Bien sûr, cela ne ferait pas une mission sur la lune et retour. Cependant, les calculs nécessaires à la mission étaient trop complexes pour que les astronautes puissent les faire à la main. La NASA et Raytheon ont collaboré pour construire l’ordinateur de guidage Apollo, qui a été l’un des premiers ordinateurs à utiliser des circuits intégrés. Le résultat était un appareil de quelques pieds de haut qui pouvait être monté à l’intérieur du panneau de commande du module de commande Apollo.

L’ordinateur Apollo 11 avait une vitesse d’horloge énorme de 1,024 MHz, lui permettant d’effectuer environ 40 000 fonctions arithmétiques par seconde. C’est tout ce qu’il a fallu pour voler vers la lune et revenir. Aujourd’hui, nous utilisons des processeurs beaucoup plus puissants dans tout – même dans le bloc de charge de votre téléphone. Heller a examiné trois adaptateurs muraux USB-C différents: le chargeur Google 18W Pixel, la prise 40 W SuperCharge de Huawei et l’Anker PowerPort Atom PD 2. Il a constaté que tous les trois étaient considérablement plus puissants que l’ordinateur qui nous a amenés sur la lune.

La norme USB Power Delivery (USB-PD) actuelle est un énorme pas en avant par rapport aux anciennes méthodes de charge. Les appareils d’aujourd’hui peuvent accepter jusqu’à 100 W sur USB-PD, mais les appareils doivent négocier le taux de charge correct. C’est pourquoi les adaptateurs comme ceux testés par Heller ont besoin de microcontrôleurs intégrés – ce sont essentiellement de petits ordinateurs.

Le chargeur Google est uniquement destiné aux téléphones qui se chargent à quelques vitesses, il dispose donc du matériel le plus modeste. Son contrôleur Weltrend WT6630P atteint une vitesse maximale de 10 MHz, ce qui est toujours presque 10 fois plus rapide que l’ordinateur Apollo. L’adaptateur SuperCharge de Huawei est deux fois plus rapide avec sa puce Richtek RT7205 à 22,7 MHz. Enfin, l’Anker PowerPort dispose d’un microcontrôleur Cypress CYPD4225 avec un processeur ARM Cortex M0 cadencé à 48 MHz. C’est presque 47 fois plus rapide que l’ordinateur de guidage Apollo.

Aujourd’hui encore, les ordinateurs conçus pour les missions spatiales sont beaucoup moins puissants que leurs homologues terrestres. Les concepteurs doivent s’assurer que ces systèmes sont durcis contre les radiations et les vibrations qui pourraient détruire un ordinateur «normal». Il y a aussi le problème de l’alimentation de l’ordinateur. Il vaut mieux prendre un ordinateur qui fait exactement ce dont vous avez besoin au lieu de gaspiller de l’énergie sur quelque chose de plus rapide. Pourtant, il est fou de penser à votre chargeur de téléphone surpassant l’ordinateur Apollo en vitesse brute.

