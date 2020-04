Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de Google Script. Mais cela peut changer la façon dont vous créez en ligne pour toujours.

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

De Google Chrome et Google Play à Google Drive et Google Maps, s’il existe une tâche ou un service qui doit être fait, d’une manière ou d’une autre, Google est probablement déjà impliqué.

Mais vous ne connaissez peut-être pas une simple application Google qui apporte en fait la puissance de toutes ces fonctionnalités de Google dans tout projet de développement d’application. Tout cela grâce à Google Script – et pour son apparence modeste, Google Script peut instantanément ouvrir un monde de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles possibilités à la conception d’une application.

Vous pouvez mieux comprendre exactement comment Google Script accomplit cet exploit avec l’augmentation de la productivité de votre application Google avec Google Script Bundle de cours. Ce forfait de sept cours comprenant plus de 56 heures de formation hardcore vous aidera à découvrir exactement ce que Google Script peut faire et ce qu’il peut apporter à vos développements.

La formation commence avec Cours complet de script Google Apps: débutant à avancé, un explicateur détaillé sur la façon dont Script peut augmenter la puissance de toutes vos applications Google préférées. De l’utilisation de l’éditeur de scripts Google pour automatiser, ajouter des fonctionnalités, utiliser des données de feuille de calcul, générer des rapports ou interagir avec des e-mails, ce cours aide les utilisateurs à voir immédiatement les implications étendues de la connaissance des scripts.

Trois cours travaillent pour approfondir ce que vous pouvez faire avec Script, en explorant des projets ingénieux du monde réel intégrant Script. Google Apps Script 2020: créez plus de 16 sites de projets amusants guide les étudiants dans la création de leurs propres formulaires avec réponse automatique, un projet de données utilisateur de feuille de calcul, un téléchargeur PDF et plus d’une douzaine de tâches plus importantes.

Avec Projets de script Google Apps, l’apprentissage consiste à utiliser Google Spreadsheets comme source de données, tandis que Google Apps Google Script: projet d’application Web du système de contenu Le cours utilise HTML, CSS, JavaScript, jQuery et Bootstrap pour développer votre travail, avec tout le code source inclus.

Les cours enseignent également aux nouveaux étudiants comment automatiser la publication sur Twitter et simplifier les campagnes de marketing en 12 étapes, comment gagner du temps et mieux utiliser Gmail et être plus productif avec les e-mails, et comment créer une application de quiz à partir de zéro en utilisant Google Sheets comme source de données .

Rassembler tous les outils puissants de Google peut être un énorme pas en avant pour la création de vos applications. Régulièrement d’une valeur de 1400 $, la collection complète est disponible pour plus de 90% de réduction, à seulement 34,99 $.

