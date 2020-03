Vous ne pouvez pas garder une trace de vos mots de passe? Laissez NordPass faire le gros du travail

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Une enquête britannique a révélé que près de la moitié des utilisateurs d’ordinateurs trouvent le nombre de mots de passe dont ils sont obligés de se souvenir pour tous leurs comptes professionnels ou personnels «accablants». Quarante pour cent ont déclaré qu’ils «se souviennent» tous, ce qui est certainement soucieux de la sécurité tant que vous n’oubliez pas. Un autre 20 pour cent les écrit sur un morceau de papier, ce qui n’est certainement pas une méthode sûre.

Seulement 8% ont déclaré utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ce qui ne parle vraiment pas bien pour les 92% restants. Essayer de se souvenir de dizaines de mots de passe, dont la plupart doivent être régulièrement modifiés, est un gaspillage ridicule de votre cerveau. Avec un service comme NordPass Password Manager, vous pouvez ctrl-alt-supprimer toutes ces informations inutiles directement dans votre tête.

À son niveau le plus élémentaire, NordPass se souvient de tous vos mots de passe pour vous, les stockant en toute sécurité et même remplissant automatiquement les formulaires d’inscription et les connexions en cas de besoin. NordPass vous permet de créer un mot de passe unique, solide et entièrement sécurisé pour chaque compte. Mais à partir de maintenant, le seul dont vous aurez besoin de vous souvenir est votre mot de passe NordPass.

En parlant de sécurité, NordPass recueille toutes les dernières pratiques de sécurité et normes de protection de l’industrie, y compris l’architecture à connaissance zéro (de sorte que même NordPass ne peut pas accéder à vos comptes – seulement vous), l’authentification à deux facteurs et leur puissant cryptage XChaCha20, ce qui rend leur mots de passe pratiquement incassables.

Et comme nous nous connectons tous à des comptes à partir d’une poignée d’appareils de bureau, portables et mobiles, NordPass synchronise automatiquement vos informations sur toutes ces machines, offrant un accès complet à tout moment.

NordPass obtient les meilleures notes de points de vente comme TechRadar et PC Mag, qui l’appelle un «gestionnaire de mots de passe facile à utiliser avec des applications Web et mobiles attrayantes».

Réservez votre cerveau pour les choses importantes en obtenant un an d’accès à NordPass Password Manager pour seulement 29,99 $. Mais, avant de passer à la caisse, assurez-vous d’utiliser le code SPRINGSAVE15 pour un supplément de 15% sur le prix, ce qui fait que le coût final n’est que de 25,49 $.

